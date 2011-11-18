Rum Ekonomisi Sıfır Noktasında

Güney Kıbrıs’ta yaşanmakta olan ekonomik krizin aşılması için hazırlanan ekonomik önlemler paketi çerçevesinde, devlet memurlarının aldığı maaşların 2 yıl süreyle dondurulmasına ilişkin

müzakerelerin bugün itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Simerini gazetesi; “Oksijen Bitiyor... Kıbrıs Ekonomisi Sıfır Noktasında” başlıklarıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum ekonomisinin geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini ve acilen ek

tedbirler alınması gerektiğini yazdı.

Gazete, Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias’ın bu çerçevede, sendikalarla bugün itibarıyla devlet memurlarının maaşlarının iki yıl süreyle dondurulmasına ilişkin müzakerelere başlayacağını kaydetti.

Habere göre, Rum Amme Memurları Sendikası (PASİDİ) Genel Sekreteri Glafkos Hacıpetru, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamalarda, memur maaşları dondurularak ekonomik krizin çözülemeyeceğini, krizi aşmak için vergi kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) ise, maaşların dondurulması kararı veya öğretmenlerin haklarını budayacak herhangi başka bir karar alınması durumunda, büyük çaplı grevler başlatacakları uyarısında bulundu.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum siyasi partilerden DİKO, KS EDEK ile Ekologlar ve Çevreciler Hareketi’nin de dün açıklamalarda bulunarak, AB Komisyonu’nun 15 Aralık tarihine kadar ekonomiyle ilgili radikal önlemler alması uyarısı çerçevesinde Rum hükümetinin izlediği ekonomi politikasını eleştirdiklerini yazdı.

Partilerin, hükümeti ekonomi konusunda sorumsuz olmakla suçladığını ve Komisyon’u hükümetin politikası yüzünden memnun edemediklerini belirten gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun eleştirilere yanıt vererek, Rum ekonomisindeki durumun ne felaket tellallığına ne de popülizme hizmet etmediğini söylediğini yazdı.

RUM BORSASI ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Rum borsasının özelleştirilmesi sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Gazete, Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias’ın dün, Rum Menkul Kıymetler Yatırımcıları Birliği (PASEKSA) heyeti ile yaptığı görüşmede, Rum Borsası’nın özelleştirilmesi sürecini başlattıklarını açıkladığını yazdı.

Habere göre PASEKSA heyeti, Kazamias’a borsanın önce hisselere bölünmesi ve daha sonra özelleştirilmesi önerisi yaptı.

AB ÖDENEKLERİ DOLANDIRICILIĞI YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE TUTUKLANDILAR

Bu arada Haravgi gazetesi de, Güney Kıbrıs’a verilen AB ödenekleriyle ilgili 1,3 milyon Euro’luk dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Rum Hayvan Besicileri Birliği (POA) Başkanı Savvas Evangelos ile Genel Müdür Nikos Papakiriaku’nun tutuklandığını yazdı.

Haberde, Evangelos ile Papakiriaku’nun dün, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutuklama emri verildiği bildirildi.