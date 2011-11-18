Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Rum Ekonomisi Sıfır Noktasında

Maaşların 2 yıl süreyle dondurulmasına ilişkin müzakerelerin bugün itibarıyla başlayacağı bildirildi

Rum Ekonomisi Sıfır Noktasında

Maaşların 2 yıl süreyle dondurulmasına ilişkin müzakerelerin bugün itibarıyla başlayacağı bildirildi

18 Kasım 2011 Cuma 13:55
Rum Ekonomisi Sıfır Noktasında
banner238

Güney Kıbrıs’ta yaşanmakta olan ekonomik krizin aşılması için hazırlanan ekonomik önlemler paketi çerçevesinde, devlet memurlarının aldığı maaşların 2 yıl süreyle dondurulmasına ilişkin

müzakerelerin bugün itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Simerini gazetesi; “Oksijen Bitiyor... Kıbrıs Ekonomisi Sıfır Noktasında” başlıklarıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum ekonomisinin geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini ve acilen ek

tedbirler alınması gerektiğini yazdı.

Gazete, Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias’ın bu çerçevede, sendikalarla bugün itibarıyla devlet memurlarının maaşlarının iki yıl süreyle dondurulmasına ilişkin müzakerelere başlayacağını kaydetti.

Habere göre, Rum Amme Memurları Sendikası (PASİDİ) Genel Sekreteri Glafkos Hacıpetru, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamalarda, memur maaşları dondurularak ekonomik krizin çözülemeyeceğini, krizi aşmak için vergi kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) ise, maaşların dondurulması kararı veya öğretmenlerin haklarını budayacak herhangi başka bir karar alınması durumunda, büyük çaplı grevler başlatacakları uyarısında bulundu.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum siyasi partilerden DİKO, KS EDEK ile Ekologlar ve Çevreciler Hareketi’nin de dün açıklamalarda bulunarak, AB Komisyonu’nun 15 Aralık tarihine kadar ekonomiyle ilgili radikal önlemler alması uyarısı çerçevesinde Rum hükümetinin izlediği ekonomi politikasını eleştirdiklerini yazdı.

Partilerin, hükümeti ekonomi konusunda sorumsuz olmakla suçladığını ve Komisyon’u hükümetin politikası yüzünden memnun edemediklerini belirten gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun eleştirilere yanıt vererek, Rum ekonomisindeki durumun ne felaket tellallığına ne de popülizme hizmet etmediğini söylediğini yazdı.

RUM BORSASI ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Rum borsasının özelleştirilmesi sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Gazete, Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias’ın dün, Rum Menkul Kıymetler Yatırımcıları Birliği (PASEKSA) heyeti ile yaptığı görüşmede, Rum Borsası’nın özelleştirilmesi sürecini başlattıklarını açıkladığını yazdı.

Habere göre PASEKSA heyeti, Kazamias’a borsanın önce hisselere bölünmesi ve daha sonra özelleştirilmesi önerisi yaptı.

AB ÖDENEKLERİ DOLANDIRICILIĞI YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE TUTUKLANDILAR

Bu arada Haravgi gazetesi de, Güney Kıbrıs’a verilen AB ödenekleriyle ilgili 1,3 milyon Euro’luk dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Rum Hayvan Besicileri Birliği (POA) Başkanı Savvas Evangelos ile Genel Müdür Nikos Papakiriaku’nun tutuklandığını yazdı.

Haberde, Evangelos ile Papakiriaku’nun dün, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutuklama emri verildiği bildirildi.

Son Güncelleme: 18.11.2011 13:55
Anahtar Kelimeler:
RumKrizEkonomiMaaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim