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Rum Bakanlar Kurulu ödeneklerde kesinti yapılması kararı aldı

Rum Bakanlar Kurulu’nun, tasarruf önlemleri kapsamında, aile başına düşen yıllık gelir miktarına göre...

Rum Bakanlar Kurulu ödeneklerde kesinti yapılması kararı aldı

Rum Bakanlar Kurulu’nun, tasarruf önlemleri kapsamında, aile başına düşen yıllık gelir miktarına göre...

13 Ekim 2011 Perşembe 07:46
Rum Bakanlar Kurulu ödeneklerde kesinti yapılması kararı aldı
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Rum Bakanlar Kurulu’nun, tasarruf önlemleri kapsamında, aile başına düşen yıllık gelir miktarına göre, sosyal yardımlarda bazı kesintiler yapılması kararı aldı.

Rum Bakanlar Kurulu’nun, tasarruf önlemleri kapsamında, aile başına düşen yıllık gelir miktarına göre, sosyal yardımlarda bazı kesintiler yapılması kararı aldı. Politis gazetesinin haberine göre, çocuk yardımı ve öğrenci bursu yardımı kategorisi altında yapılacak kesintiler şöyle:

1- Yıllık geliri 20 bin ile 40 bin Euro arasında olan ailelere verilen çocuk yardımından yüzde 10’luk kesinti yapılacak,

2- Yıllık geliri 40 bin ile 60 bin Euro arasında olan ailelere verilen çocuk yardımından yüzde 20’lik kesinti yapılacak,

3- Yıllık geliri 20 bin Euro’nun altında olan ailelerden kesinti yapılmayacak.

Öğrenci burslarıyla ilgili olarak ise,

1- Yıllık geliri 30 bin ile 50 bin Euro arasında olan ailelerde, öğrencilere verilen burstan yüzde 10’luk kesinti yapılacak,

2- Yıllık geliri 50 bin ile 70 bin Euro arasında olan ailelerde, öğrencilere verilen burstan yüzde 20’lik kesinti yapılacak,

3- Yıllık geliri 30 bin Euro’nun altında olan ailelerde, öğrencilerin bursundan kesinti yapılmayacak. Gazete, bu yolla devletin 160 milyon Euro’luk tasarruf yapmasının beklendiğini yazdı.

Son Güncelleme: 13.10.2011 07:46
Anahtar Kelimeler:
RumKesintiBakanlari KuruluTasarrufÖdenek
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