RMMO’nun helikopterlerinde de ikinci el yedek parçalar tespit edildi

Rum polisine alınan “Agusta Westand 139” tipi helikopterlerin ardından, bu kez de Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) alınan helikopterlerde ikinci el yedek parçalar tespit edildiği bildirildi.

Rum polisine alınan “Agusta Westand 139” tipi helikopterlerin ardından, bu kez de Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) alınan helikopterlerde ikinci el yedek parçalar tespit edildiği bildirildi. Fileleftheros gazetesi; “RMMO Helikopterleri de Sorunlu... Onlar da İkinci El Yedek Parçalarla Geldi” başlığıyla aktardığı haberinde, konunun dün, Rum Başsavcılığı’nda yapılan toplantıda ele alındığını ve toplantıda, “Agusta Westland” şirketi temsilcilerinin 7 Kasım’da Güney Kıbrıs’a yapmasının söz konusu olduğu ziyarette, Rum hükümetinin helikopterlerin yedek parçalarıyla ilgili sıkı bir pazarlığa girişmesi kararının alındığını yazdı.

Haberde, Rum hükümetinin şirketten, helikopterler için göndereceği yedek parçaların yeni parçalar olmasını ve parçaların, mühürlü ve açılmamış paketler içerisinde gönderilmesini talep edeceği kaydedildi. (GE/SEL)