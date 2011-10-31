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RMMO’nun duvarlarındaki sloganların kaldırılması karmaşası

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) kışlalarının duvarlarında ve nöbet kulübelerinin üzerinde....

RMMO’nun duvarlarındaki sloganların kaldırılması karmaşası

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) kışlalarının duvarlarında ve nöbet kulübelerinin üzerinde....

31 Ekim 2011 Pazartesi 09:29
RMMO’nun duvarlarındaki sloganların kaldırılması karmaşası
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Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) kışlalarının duvarlarında ve nöbet kulübelerinin üzerinde uzun yıllardır bulunan bazı slogan ve sembollerin, “fanatizm ve nefreti körüklediği” gerekçesiyle silinmesi için talimat verildiği bildirildi.

MAHİ: “MİLLİ MUHAFIZ ORDUSU’NDAN SKANDAL TALİMAT”

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) kışlalarının duvarlarında ve nöbet kulübelerinin üzerinde uzun yıllardır bulunan bazı slogan ve sembollerin, “fanatizm ve nefreti körüklediği” gerekçesiyle silinmesi için talimat verildiği bildirildi. Haberi; “Kabul edilemez” ibaresi ve “Milli Muhafız Ordusu’ndan Skandal Talimat...

Barikatlardan, Nöbet Kulübelerinden ve Kışlalardan ‘Tarihi’ Silmeleri İsteniyor” başlığıyla aktaran Mahi gazetesi, 2. Tümen Komutanlığı’nın, sınıra yakın olan RMMO kışlalarının duvarlarında ve nöbet kulübelerinin üzerinde yazan bazı sloganların “geçmişe gönderme yaptıkları ve fanatizm ile nefreti körükledikleri” gerekçesiyle silinmesi için talimat verdiğini yazdı, özetle şunları kaydetti: “MAHİ, Milli Muhafız Ordusu yetkililerinden biriyle görüşerek, yarı işgal altında bulunan bir memlekette, ‘Sınırlarımız Burada Değildir.

Sınırlarımız Girne’dedir’ gibi sloganların gerçekten geçmişe gönderme yapıp yapmadığını veya fanatizmi ve nefreti körükleyip körüklemediğini sordu. Yetkilinin cevabı şuydu: ‘Emir açıktır. Hiçbir şüpheye yer bırakmamaktadır. Tüm slogan ve semboller silinmeli ve sloganlar arasında ayrımcılık yapılması veya emirden bazı sloganların çıkarılması gibi bir durum söz konusu olamaz’.

Şimdi Milli Muhafız Ordusu Kurmaylığı ile Savunma Bakanlığı’nın yapabileceği şey, en azından ‘Sınırlarımız Girne’dedir’ sloganının da silinip silinmeyeceği konusunu netleştirmektir”.

Son Güncelleme: 31.10.2011 09:29
Anahtar Kelimeler:
RumMilliRMMOSloganOrduKışla
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