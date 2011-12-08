RMMO’da su, elektrik ve yakıta ilişkin aşırı tüketim

Rum Sayıştay Hristallas Yorgacis’in yayımladığı yıllık rapor çerçevesinde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO), bazı durumlarda yüzde 50’ye varan aşırı su, elektrik ve yakıt tüketiminin yapıldığının tespit edildiği belirtildi. 8

Rum Sayıştay Hristallas Yorgacis’in yayımladığı yıllık rapor çerçevesinde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO), bazı durumlarda yüzde 50’ye varan aşırı su, elektrik ve yakıt tüketiminin yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Politis gazetesi, raporda “RMMO kışlalarında elektrik ve su tüketimine ilişkin olarak 2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında, tüm talimatlara karşın, bazı durumlarda yüzde 50’ye varan artışların tespit edildiği” ifadesinin yer aldığını yazdı.

Habere göre Yorgacis raporunda, RMMO’daki aşırı tüketimin yakıt konusunda da yapıldığına yer verdi ve araçların yaşları ile yerine getirilen çalışmaların çeşitlerinin göz önünde bulundurularak yakıt tüketiminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti.