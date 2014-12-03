Rahimlerini Kiraya Veriyorlar!



Türkiye'de yasak olan taşıyıcı annelik için yapılan pazarlığa inanamayacaksınız!



Taşıyıcı annelik olur mu? Bu tartışmayı duymuşsunuzdur ama kesin olan bir şey var, taşıyıcı annelik Türkiye'de yasak! Yasağı dinlemeyenler ise taşıyıcı anneliği yasadışı bir pazara dönüştürdü. Pazarlıklar internette başlayıp telefonda devam ediyor ve bakın neler konuşuluyor...



Taşıyıcı anneyi yasadışı bir pazara dönüştürdüler.. Rahimlerini kiraya vermek isteyen anneler ilanla kendisine ulaşan kişilerle konuşup pazarlık yapıyor.



İşte şok diyaloglar...



TAŞIYICI ANNELİK NEDİR?



Evli ve çocuk sahibi olamamış kadının gebelik mahsülünü taşıyacak bir rahminin olmadığı durumlarda evli çiftin erkeğinden alınan spermin kadından alınan yumurta hücresi ile dışarıda döllenmesiyle oluşan embriyonun, başka kadının rahmine yerleştirilmesiyle hamile kalan ,bebeği rahminde taşıyan ve doğuran kadına taşıyıcı anne adı verilir. Bu işi ücretle yapana kiralık taşıyıcı anne, ücret söz konusu olmadan yapan kadına ise gönüllü taşıyıcı anne denir. Ancak uygulama Türkiye'de yasaktır ve hukuki yaptırımları vardır.



ÖZCAN DENİZ'İN DİZİSİ İLE GÜNDEME GELDİ



Star TV'de ekrana gelen başrollerinde Özcan Deniz'in rol aldığı 'Kaderimin Yazıldığı Gün' dizisinde taşıyıcı annelik yoluna başvuran ailenin başına gelenler izleyicilere aktarılıyor.