Radyasyona Karşı Süt ve Keçiboynuzu

Sütlü Keçiboynuzu Radyasyonu Önler mi?





Sütün, radyasyona karşı en etkili koruyucu olduğu bilinmekteydi. Afyon Kocatepe Üniversitesinde yapılan araştırma ise, süte keçiboynuzu koymanın bu koruyucu etkisini artırdığını tespit etti..Neredeyse günümüzde herkes,televizyon, cep telefonu,kablosuz internet veya başka elektromanyetik aletlerin yaydığı indirekt radyasyona maruz kalmaktayız.Radyasyonun, insanlarda pek çok hastalık ve olumsuzluklara neden olduğunun bilimsel anlamda da ispalandığına dikkat çeken Afyon Kocatepe Üniversitesinden Prof. Dr. Abdullah Çağlar, bilhassa çocuklarımızı radyasyondan koruyacak, kalkan görevi görecek önlemler alınması gerektiğini hatırlattı.Süt İle Keçiboynuzu Karışımı Radyasyondan koruyorSütün, radyasyona karşı en etkili koruyucu olarak kullanıldığını söyleyen Çağlar, araştırma ve çalışmaları ile ilgili şöyle dedi: