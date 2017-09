Protein Tozu Tüketenlere Kötü Haber!

Protein, beslenmenin önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Ancak herkesin protein ihtiyacı farklı. İhtiyaçtan fazla protein almanın faydadan çok zarar getirebileceğini vurgulayan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu protein tozlarına değindi.Zinde kalmak, sağlıklı yaşamak için spor yapanların protein tozu yerine kaliteli protein içeren az yağlı et, balık, tavuk, yumurta, az yağlı süt ürünleri, mercimek, fasulye gibi besinleri tüketmelerinin daha uygun olduğunu söyleyenh Atasoyu, “Özellikle zeminde bir böbrek hastalığı olan kişilerde fazla miktarda alınan protein, böbrek üzerinde olumsuz etki yaratabilir” açıklamasında bulundu.Sağlıklı ve ortalama ağırlıkta bir yetişkin kişinin günde vücut ağırlığının her kilogramı başına 0.8 gram protein tüketmesi gerekir. Sporcularda ise sporun ağırlık derecesine göre kilogram başına 1.2 – 2 gram arasında protein gereksinimi var. Spor yapanların az yağlı et, balık, tavuk, yumurta ve az yağlı süt ürünlerini tüketerek vücudun gereksinimi olan kaliteli proteini sağlayabileceklerini vurgulayan Atasoyu, “Bu kişilerin ekstra olarak protein tozu kullanmalarına gerek yok. Çünkü kas kitlesini 1 kilogram arttırabilmek için ek olarak günlük 10-14 gram protein gereksinimi vardır. Ancak bazı protein tozları porsiyonda 80 gram kadar protein içerir. Bu miktar da protein sağlıklı ve dengeli beslenen bir kişi için çok fazla olduğundan, vücut fazla proteini enerji üretiminde kullanır” dedi.- Orta boy (130 gram) ızgara tavuk göğüs 42 gram protein.- Biftek ızgara (115 gram) 36 gram protein.- Izgara somon fileto (170 gram) 42 gram protein.- Ton balığı konserve (100 gram) 25 gram protein.- İki adet orta boy yumurta (100 gram) 13 gram protein.- Az yağlı süt (300 ml) 10 gram protein.- Yarım yağlı kaşar peyniri (40 gram) 11 gram protein.- Badem (100 gram) 21 gram protein.- Mercimek çorbası (400 gram) 12 gram protein içeriyor.- Büyüme çağındaki sporcular: Ağır sportif aktivitelerde buluna gelişme döneminde olan sporcuların vücutları daha fazla miktarda kaliteli proteine gereksinim duyar.- Yeni ve yoğun bir programa başlayacak sporcular.- Giderek ağırlaşan egzersiz programı uygulayan sporcular.- Sakatlık sonrası iyileşme döneminde egzersizlere başlayan sporcunun iyileşmesine katkı sağlamak için tercih edilebilir.