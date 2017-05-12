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12 Mayıs 2017 Cuma 16:38

Peynirin Raf Ömrünü 15 Gün Uzattılar!

Peynirin Raf Ömrünü 15 Gün Uzattılar!
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Peynirin Raf Ömrünü 15 Gün Uzattılar!
Uludağ Üniversitesi'nden iki öğrenci, gıdaların doğal yollarla raf ömrünün nasıl uzatılacağıyla ilgili ödevi bal mumuyla sonuçlandırdı.

Uludağ Üniversitesi öğrencileri, peynirin doğal yollarla raf ömrünü uzatacak formül buldu.
Özellikle çabuk küflenen ve bozulan kaşar peynirinin ömrünü uzatmak için bir takım kimyevi maddeler kullanılıyor. Bursalı, öğrenciler ise, hiçbir katkı maddesi karıştırmadan kaşarın raf ömrünü artırmayı başardı.

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Süt Ürünleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencileri Berkay Aydın ve Samet Ali Kurt, tuzsuz olması sebebiyle çabuk bozulan ve küflenen kaşar peynirinin üzerini bal mumuyla kapladı.

Öğrenciler, hiçbir katkı maddesi kullanmadan doğal yollarla kaşar peynirinin raf ömrünü 15 gün uzatmayı başardı.

Bir arı ürünü olan bal mumunu sıcak su vasıtasıyla eriten öğrenciler, bunu kaşarın üzerine sürdü. Balmumuyla kaplanan ve soğuyunca kalıp şeklini alan bal mumu, peynirin ömrünü 15 gün uzattı. Bıçakla kesilince peynirden kolay bir şekilde ayrılan bal mumu kaşarı muhafaza ediyor.

Peyniri balmumu ile kaplamanın kilo başına 1 lira ek maliyet getirdiğini ifade eden öğrenciler, “Hocamız gıdaların doğal yollarla raf ömrünün nasıl uzatılacağıyla alakalı ödev verdi. İki kişi araştırmaya başladık. Bal mumunun gıdaların ömrünü uzatabileceğini düşündük. Çabuk bozulan ve küflenen kaşar peynirinin doğal yollarla raf ömrünü uzatmak için çalışma başlattık. Sıcak suda erittiğimiz bal mumunu kaşar peynirinin üzerine sürdük. Soğuyunca kalıp şeklini aldı. Bu şekilde kaşar peynirinin raf ömrü 15 gün uzadı. Kaşar peynirini kesince balmumu kolayca peynirden ayrılıyor. İstenirse doğal bir ürün olan balmumu da tüketilebilir” dedi.


 
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