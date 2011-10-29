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Perez’in ziyaretinde doğalgaz için işbirliği yapılması ele alınacak

İsrail Cumhurbaşkanı Simon Perez’in Çarşamba günü Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret sırasında doğalgaz konusun

Perez’in ziyaretinde doğalgaz için işbirliği yapılması ele alınacak

İsrail Cumhurbaşkanı Simon Perez’in Çarşamba günü Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret sırasında doğalgaz konusun

29 Ekim 2011 Cumartesi 09:53
Perez’in ziyaretinde doğalgaz için işbirliği yapılması ele alınacak
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PEREZ’İN ZİYARETİNDE DOĞALGAZ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPILMASI ELE ALINACAK, BAŞKA KONULARDA ANLAŞMALAR İMZALANACAK

İsrail Cumhurbaşkanı Simon Perez’in Çarşamba günü Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret sırasında doğalgaz konusunda işbirliği yapılması konusunun ele alınacağı ve diğer başka konularda da işbirliği anlaşması imzalanacağı bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Simon Perez’in Çarşamba günü Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret sırasında doğalgaz konusunda işbirliği yapılması konusunun ele alınacağı ve diğer başka konularda da işbirliği anlaşması imzalanacağı bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Perez’in Güney Kıbrıs ziyaretinin taşıdığı büyük öneme dikkat çekerken, Perez’in Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’la uzun süreli, baş başa bir görüşme gerçekleştirmesinin de beklendiğini yazdı.

Perez ve Hristofyas’ın doğalgaz konusunun yanı sıra Kıbrıs ve Filistin sorunlarını da ele almalarının beklendiğini vurgulayan gazete, heyetlerin katılımıyla sürecek görüşmede ise ekonomi ve turizm alanlarında işbirliği konularının da ele alınmasının öngörüldüğünü belirtti. Habere göre heyetler, “arkeoloji, telekomünikasyon, yenilenebilir enerji kaynakları ve araştırma ile kalkınma” başlıklarını taşıyan dört işbirliği anlaşmasına imza atacak. Gazete ayrıca, Perez’in dün açıklanan programında yer alan görüşmelerinin yanı sıra, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ve uzun zamandır dost olduğu eski Rum liderlerden Yorgos Vasiliu’yla da görüşmesinin beklendiğini ifade etti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK Gazete bir diğer haberinde, Perez’in ziyareti çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta yoğun güvenlik önlemleri alınacağını ve Perez’ın çok sıkı korunacağını yazdı. Güvenlik gerekçesiyle Perez’in programının ayrıntılarıyla verilmediğini vurgulayan gazete, Perez’in güvenliğinin ayrıca kendi şahsi korumaları tarafından da sağlanacağını ve korumaların silah taşımalarına izin verileceğini belirtti.

Son Güncelleme: 29.10.2011 09:53
Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısDoğalgazİsrailPerezŞimon
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