Perez, 2 Kasım’da Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’in Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaretin tarihi belli oldu.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’in Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaretin tarihi belli oldu. Rum radyosu, Perez’in 2 - 4 Kasım tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta olacağını duyurdu.

Ziyaret programı taslağında Perez’in, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’la Başkanlık Köşkü’nde baş başa görüşmesi, ardından iki ülke heyetlerinin katılacağı genişletilmiş görüşmeye geçilmesi öngörülüyor.

Şimon Perez’in ayrıca Rum Meclis Başkanı ve EDEK Başkanı Yannakis Omiru’yla da bir görüşme yapması bekleniyor.