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Peres'in ziyaretinin yankıları

İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’in geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları....

Peres'in ziyaretinin yankıları

İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’in geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları....

06 Kasım 2011 Pazar 10:52
Peres'in ziyaretinin yankıları
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İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’in geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürerken, Rum basını iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara değinen haberlere yer verdiler.

MOSAD VE KİP ARASINDA İŞBİRLİĞİ 

İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’in geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürerken, Rum basını iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara değinen haberlere yer verdiler. Kathimerini gazetesi, “Mosad ve KİP Anlaşma Yoluyla Sürekli İletişimde – Kıbrıs ile İsrail Hassas Güvenlik Alanlarında İşbirliğinde İlerliyorlar” başlıkları altında verdiği yorumsal haberinde, Peres’in ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların dışında iki anlaşmanın daha yakında ilan edileceğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, ilan edilecek bu iki anlaşmanın, iki ülke arasında askeri ve savunma alanlarında işbirliğine ilişkin unsurlar içerdiğini, bunlardan birinin de iki ülkenin istihbarat birimleri olan Mosad ve KİP arasında sürekli bilgi alış verişinde bulunulması olduğunu iddia etti. Güney Kıbrıs ve İsrail’in ayrıca arama ve kurtarma alanında ortak tatbikatlar gerçekleştirmelerinin de gündemde olduğunu belirten gazete, Rum Savunma Bakanı Dimitris İliadis’in yakın zamanda Tel Aviv’i ziyaret edeceğini yazdı.

Mahi gazetesi de, “Türkiye Hedef Tahtasında” başlığı altında Peres’in ziyaretine ve açıklamalarına geniş yer verirken, Peres ve Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın yaptıkları görüşme sonrasındaki ortak basın bildirilerinde Türkiye’ye yönelik uyarılarda bulunduklarını yazdı. Gazete ayrıca, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında, İsrail’in savaş uçaklarının Güney Kıbrıs hava sahasını ve havaalanlarını kullanmasına imkan sağlayacak bir anlaşmaya imza atmalarının önemine de dikkat çekerken, iki ülke arasında imzalanacak doğalgaz anlaşmasının ise sadece ayrıntılarının düzenlenmesinin kaldığını belirtti. Doğalgaz yataklarına ilişkin anlaşmanın Güney Kıbrıs’ı, “Türkiye gibi dış tehditler karşısında” güçlendireceğini savunan gazete, Güney Kıbrıs’ı ciddiye almayan Türkiye’nin İsrail gibi dev bir askeri gücü göz ardı edemeyeceğini de iddia etti.

Son Güncelleme: 06.11.2011 10:52
Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısŞimonPeresMossad
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