Peres, Kıbrıs Rum kesiminde

Larnaka Havaalanı'nda Rum Dışişleri Bakanı Erota Kozako Markulli tarafından karşılanan Perez için resmi karşılama, bugün Rum Başkanlık Sarayında Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas tarafından yapılacak.

Karşılamanın ardından Hristofyas ile Perez baş başa görüşecek ve devamında da iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye geçilecek. Görüşmenin gündeminde Kıbrıs ve Ortadoğu sorunu dışında, doğalgaz, Türkiye'nin bu konudaki tavrı ve Güney Kıbrıs ile İsrail'in doğalgaz konusundaki muhtemel işbirliği konuları bulunuyor.

Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail arasında araştırma, kalkınma, yenilenebilir enerji kaynakları, arkeoloji ve telekomünikasyon konularında dört anlaşma imzalanacak. Bu arada, Perez'in ziyareti nedeniyle Rum polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve alarm durumuna geçtiği, polisin helikopterle havadan kontrol yaptığı ve bir kriz masası oluşturulduğu bildirildi.