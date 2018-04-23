Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.230
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7077
EURO
4.9812
Frank içkileri içemeden yakalandı
FRANK İÇKİLERİ İÇEMEDEN YAKALANDI
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
GAZİMAĞUSA'DA 5 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
banner256

Pazar yerine ilgi bu hafta sonu da yoğun oldu!

Lefkoşa’daki Otobüs Terminali içinde pazar günleri kurulan, açık pazara vatandaşın bu hafta da ilgisi yoğun olurken, ülkede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve Güney’den gelen Rumlar da  pazar yerinin müşterileri arasındaydı.

Pazar yerine ilgi bu hafta sonu da yoğun oldu!

Lefkoşa’daki Otobüs Terminali içinde pazar günleri kurulan, açık pazara vatandaşın bu hafta da ilgisi yoğun olurken, ülkede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve Güney’den gelen Rumlar da  pazar yerinin müşterileri arasındaydı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:33
Pazar yerine ilgi bu hafta sonu da yoğun oldu!

Vatandaş pazar geleneğini bozmadı

Pazar yerine ilgi bu hafta sonu da yoğun oldu

Hüseyin ERDAMAR

Lefkoşa’daki Otobüs Terminali içinde pazar günleri kurulan, açık pazara vatandaşın bu hafta da ilgisi yoğun olurken, ülkede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve Güney’den gelen Rumlar da  pazar yerinin müşterileri arasındaydı.

banner223
Domates 5. 5 TL, Salatalık 2.5 TL

Mutfakların en çok tüketilen sebzeleri arasında yer alan Domates dün tezgahlarda 5.5 TL’den alıcı beklerken, salatalık ise 2.5TL’ye satıldı. Taze bakla ise kilosu 13 TL’den alıcı beklerken, Asma yaprağı 90 TL’lerden kilosu 25 TL’ye düştü. Kabak 4 TL, Soğan 2.5 TL, Havuç da 2.5 ve Pancar da 2 TL’den satıldı.

Meyvelerde başı Erik ve Çilek çekti

Pazar tezgahlarında meyvelerde ise Erik 15 TL kilosu ve Çilek 12 TL paketiyle başı çekerken, Karpuz ve Muz ise kilosu 6 TL’den müşteri bekledi.

Anahtar Kelimeler:
LefkoşaPazarAçıkPazar Yeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 Nisan günlük burç yorumunuz
21 Nisan günlük burç yorumunuz
Bahar yorgunluğuna karşı öneriler
Bahar yorgunluğuna karşı öneriler
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
20 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
20 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Üzerine yıldırım düşen araç bu hale geldi
Üzerine yıldırım düşen araç bu hale geldi
Evliliği Bitiren Nedenler
Evliliği Bitiren Nedenler
Anne ve babalara öneri: Bırakın çocuğunuz ağlasın!
Anne ve babalara öneri: Bırakın çocuğunuz ağlasın!
11 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
11 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Rüyada bağırıp çağıranlar dikkat!
Rüyada bağırıp çağıranlar dikkat!
9 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
9 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim