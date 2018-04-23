Vatandaş pazar geleneğini bozmadı

Pazar yerine ilgi bu hafta sonu da yoğun oldu

Hüseyin ERDAMAR

Lefkoşa’daki Otobüs Terminali içinde pazar günleri kurulan, açık pazara vatandaşın bu hafta da ilgisi yoğun olurken, ülkede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve Güney’den gelen Rumlar da pazar yerinin müşterileri arasındaydı.

Domates 5. 5 TL, Salatalık 2.5 TL

Mutfakların en çok tüketilen sebzeleri arasında yer alan Domates dün tezgahlarda 5.5 TL’den alıcı beklerken, salatalık ise 2.5TL’ye satıldı. Taze bakla ise kilosu 13 TL’den alıcı beklerken, Asma yaprağı 90 TL’lerden kilosu 25 TL’ye düştü. Kabak 4 TL, Soğan 2.5 TL, Havuç da 2.5 ve Pancar da 2 TL’den satıldı.

Meyvelerde başı Erik ve Çilek çekti

Pazar tezgahlarında meyvelerde ise Erik 15 TL kilosu ve Çilek 12 TL paketiyle başı çekerken, Karpuz ve Muz ise kilosu 6 TL’den müşteri bekledi.