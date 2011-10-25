Partiler ulusal konsey’den ayrılmayı düşünüyor

Rum siyasi partilerin, özellikle Cuma günkü son toplantıdan sonra Ulusal Konsey’in işlevselliğini ve güvenirliğini kaybettiği yönünde yorumlar yaptıkları ve bu doğrultuda Konsey’den ayrılma düşüncesinde oldukları bildirildi.

Rum siyasi partilerin, özellikle Cuma günkü son toplantıdan sonra Ulusal Konsey’in işlevselliğini ve güvenirliğini kaybettiği yönünde yorumlar yaptıkları ve bu doğrultuda Konsey’den ayrılma düşüncesinde oldukları bildirildi. Fileleftheros gazetesinin; “Ulusal Konsey İçin Pusula Arıyorlar... DİKO ‘Evet, Ama’, EDEK Ayrılmak İçin Hazır, Ancak Değişiklikler İstiyor” başlığıyla aktardığı haberine göre, DİKO Başkanı Marios Karoyan dün yaptığı açıklamalarda, Ulusal Konsey’in son zamanlarda doğru bir şekilde çalışmadığını ve zamanında toplanamadığını, toplandığı zamanlarda da yalnızca tek taraflı konuşmalar yapıldığını söyledi.

Habere göre Karoyan, kendisine partisinin Ulusal Konsey’de kalıp kalmayacağının sorulması üzerine ise, açık bir yanıt vermeyerek, Ulusal Konsey’in “canlı, fikirlerin ve görüşlerin tartışılabileceği, soru işaretlerinin ortaya konabileceği ve sonunda, Başkan ile birlikte hem Rum tarafının müzakerelerdeki tezini güçlendirecek, hem de milli çıkarları ileriye götürecek kararların alınabileceği bir yer” olması gerektiğini ifade etti.

Karoyan, “Eğer Ulusal Konsey mevcut prosedür çerçevesinde hareket etmeye devam ederse, o zaman tamamen işlevsiz hale gelecek ve biz, bunu kesinlikle istemiyoruz” dedi. KS EDEK Genel Sekreteri Dimitris Papadakis ise, partisinin özlü işlevselliği olan bir Ulusal Konsey’de yer almak istediğini ve Konsey’in, bugün çalıştığı gibi çalışmayı durdurması gerektiğinin altını çizdi.

EURO. KO Başkanı Dimitris Şilluris ise, Ulusal Konsey’de değişiklik yapılması önerisini ortaya koydu. Şilluris, “Esas mesele, Kıbrıs sorunundaki stratejimizi nasıl değiştireceğimizdir. Bu da, Ulusal Konsey’de ele almamız gereken ana meseledir” dedi. Şilluris, EURO. KO’nun Ulusal Konsey’den ayrılmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını, ancak bir sonraki toplantıda, özellikle Kıbrıs sorununda izlenen stratejinin değiştirilmesi için öneri sunacağını söyledi. Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, diğer siyasi partilerden farklı bir görüş ortaya koyarak, Ulusal Konsey’in son toplantısının oldukça esaslı olduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, siyasi partileri müzakerelerle ilgili bütünlüklü ve detaylı bir şekilde bilgilendirdiğini söyledi.

Kiprianu, partilerin siyasi eleştiri yapma hakkı bulunduğunu, ancak Hristofyas’ın istifa etmesini gerektirecek düzeyde siyasi eylemlerde bulunmaları durumunda, Anayasa’ya aykırı davranmış olacaklarını belirtti. Öte yandan Simerini gazetesi ise; “Ulusal Konsey’in Meteor Adımı...

EDEK Ulusal Konsey’den Ayrılma Konusunu Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor, EURO. KO da Soru İşaretleri Ortaya Koyuyor” başlıklı haberinde, DİSİ Basın Sözcüsü Haris Georgiadis’in, Ulusal Konsey’in yanlış bir işlev gösterdiğini söylediğini ve bu yanlışını düzeltmesi gerektiğinin altını çizdiğini yazdı. Habere göre Georgiadis, Ulusal Konsey’in genel bir bilgilendirme yapmak adına birkaç ayda bir toplandığını ve hiçbir zaman, siyasi irade göstermek veya karar almak için toplanmadığını belirtti. Georgiadis, Ulusal Konsey’den ayrılma konusunun henüz parti içerisinde gündeme getirilmediğini, ancak partinin, Ulusal Konsey’e arzu ettiği şekilde katılım sağlayamaması nedeniyle böyle bir düşüncenin var olduğunu söyledi