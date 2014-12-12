Parmaklarınızı Çıtlatmayın!

Parmak çıtlatmanın yan etkileri üzerine yapılan araştırmadan çıkan sonuçlar, bu tür alışkanlığı olanlar için uyarı niteliğinde. Araştırmaya göre; bu alışkanlık, eklemleri zedeleyerek kalıcı hasara yol açabiliyor





The Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics’da yayımlanan parmak çıtlatması araştırmasını değerlendiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bu alışkanlığın ciddi olumsuz sonuçlar doğurabildiğini söyledi.



Araştırmada parmaklarını çıtlatan 300 kişinin eklemlerindeki harabiyetin incelendiğini söyleyen Şenbursa "Eklemi çıtlatmayı alışkanlık haline getirenlerde yumuşak dokuda zedelenme, kavrama kuvvetinde azalma gibi sonuçlar tespit edildi. Harabiyet eklemi çevrelen bağları hızlı ve tekrarlı bir şekilde gerilmesinin sonucudur. Profesyonel beyzbol atıcılarında da benzer yaralanmalar görülmektedir; ancak yaralanmalar daha ciddi seviyededir ve atış için kullanılan koldaki daha fazla eklemi etkiler” dedi. Şenbursa, parmakları birleştirip dışarıya doğru büküldüğünde eklemlerden sesler gelirken eklem içinde olup bitenleri şöyle anlattı:

“Eklemler iki kemiğin birleşim yerinde bulunur, yumuşak doku ve bağlar tarafından çevrelenir. Vücudumuzdaki bütün eklemlerde sinoviyal sıvı da denilen kalın, berrak eklem sıvısı vardır. Eklemlerinizi çıtlatmak için parmaklarınızı esnettiğinizde eklemdeki kemikleri birbirinden ayırmış olursunuz. Böylece eklemi çevreleyen yumuşak doku kapsülü de esner. Kapsülün esnemesiyle eklem içindeki hacmi artırırsınız. Bir fizik kuralı olarak ‘hacim artarsa, basınç azalır’. Eklem sıvısının basıncı düştüğünde sıvı içinde çözünmüş halde bulunan gazlar baloncuk haline gelir. Eklem yeterince esnediğinde kapsüldeki basınç düşer ve baloncuklar patlar. Bu patlama eklemlerinizden sesler gelmesine neden olur. Gazların sıvıda tekrar çözünmesi 25-30 dakika sürer ve bu süre içinde eklemlerden ses gelmez. Gazlar çözündüğünde eklemleriniz tekrar çıtlatılabilecek hale gelir.” Dr. Şenbursa, eklemleri çıtlattıktan sonra insanların rahatlama hissetmelerinin sebebini ise, “Eklemlerden ‘çıt’ sesinin alınmasından sonra eklem hareketinin arttığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Eklem manipüle edildiğinde eklemdeki hareketi algılayan reseptörler uyarılır ve eklemi çevreleyen kaslar gevşer. Eklemleri çıtlattıktan sonra insanların rahatlama hissetmelerinin sebebi budur” diye açıkladı.

Araştırmayla, parmak çıtlatmanın kireçlenmeye sebep olmadığı da belirlendi.