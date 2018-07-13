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Paralarının sayımı hala bitmedi!

Adnan Oktar'ın paralarının sayımı hala bitmedi

Paralarının sayımı hala bitmedi!

Adnan Oktar'ın paralarının sayımı hala bitmedi

13 Temmuz 2018 Cuma 22:46
Paralarının sayımı hala bitmedi!

İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğünün yaklaşık 1 yıldır takibe aldığı Adnan Oktar ve kedicikleri için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kaçmaya çalışan Adnan Oktar ve yanında bulunan Didem Ürer'in üzerinde yüklü miktarda nakit ele geçirilirken, kasalarda bulunan paraların sayımı da hala devam ediyor

Mali polis tarafından polisten kaçarken Sarıyer’de yakalanan 62 yaşındaki Adnan Oktar, yakalandığı sırada yanında ’Kedicik’ olarak ünlenen ve televizyon kanalında program yaptığı kadınlardan Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı.

PARA DOLU ÇANTA

Oktar ve Ürer’in bulunduğu arabada yaklaşık 50 bin lira para ve bir çanta dolusu döviz ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 400’den fazla flash bellek, 70 silah, 3 binden fazla mermiye el konulduğu, kasalarda bulunan yüklü miktardaki para ve dövizin sayımının ise hala devam ettiği aktarıldı.

HER AY YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR

Herhangi bir işte çalışmayan ve ne iş yaptığı tam olarak bilinmeyen Adnan Oktar'ın bu parayı nasıl kazandığı Posta Gazetesi Başyazarı Candaş Tolga Işık tarafından bu sözlerle ortaya çıkarılmıştı.

İşte yazının o bölümü:

1- İsrail’den Türkiye’ye gelen kimlikleri tespit edilen hahamlar, milletvekilleri ve siviller üzerinden nakit akışı oluyor. 15-20 kişilik gruplar halinde İsrail’den Türkiye’ye geliyorlar. Her biri üzerine 15-20 bin dolar para alıyor. Türkiye’ye geldiklerinde bu para toplanıp örgüte elden teslim ediliyor.

2- Müritlerin ve ailelerinin parasına çöküyorlar. Çalışan müritlerin maaşlarının tamamına el konuyor. Diğer gelirlerden örgüt adına hak isteniyor. Söz gelimi bir müride miras kaldığında “ecrin” adı altında o mirastan örgüte pay alınıyor.

3- Paravan şirketleri var. Bu şirketler hayali ihracat yapıyor. Bir kişi adına açılıp kapatılan 20 farklı şirketten bahsediliyor.

4- Şantaj-tehdit... Kaynaklarıma örgütün bu kanallardan elde ettiği aylık ortalama geliri sordum. Aldığım cevabı aynen yazıyorum: “Her ay sabit bir gelirden bahsetmek zor. Sürekli değişiyor. Ancak hiçbir ay milyon doların altına inmiyor. Şöyle düşünün en basitinden evdeki bir FENDİ yastığın fiyatı 3 bin lira!”

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