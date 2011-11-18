Otonom kayıp şahıslar komitesi’ndeki Rum üye Georgiadis’in yerine Kallis atanacak

Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi’nde geçtiğimiz hafta istifa eden ve istifası kabul edilen Rum üye İlias Georgiadis’in yerine henüz kimsenin atanmadığı, ancak yerine atanması olası olan ismin, Georgiadis’in yardımcısı olan Ksenofon Kallis olduğu bildirildi.

Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi’nde geçtiğimiz hafta istifa eden ve istifası kabul edilen Rum üye İlias Georgiadis’in yerine henüz kimsenin atanmadığı, ancak yerine atanması olası olan ismin, Georgiadis’in yardımcısı olan Ksenofon Kallis olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; “Kallis Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Görevi Devralıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Georgiadis’in komitedeki Kıbrıslı Türk temsilci ile BM temsilcisine istifasıyla ilgili bilgi verdiğini ve Kıbrıslı Türk temsilci ile BM temsilcisinin, “Georgiadis ile olan iyi işbirliği ve Rum temsilciliğini devralacak olan yeni isim nedeniyle durumu endişeyle karşıladığını” yazdı.

Gazete, Ledra Palace’ta dün gerçekleştirilmesi söz konusu olan Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi haftalık toplantısının da, Georgiadis’in yerine henüz birinin atanmamış olmasından dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini kaydetti.