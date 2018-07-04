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‘Ölüsüne bile dokunmayın’

Uzmanlar Akdeniz kıyılarında ‘pusula denizanası’ şikayetlerinin arttığını belirterek “Alerjiye yatkın kişilerde hayati tehlikelere yol açabilir. Ölüsüne dahi dokunmayın” uyarısında bulundu.

‘Ölüsüne bile dokunmayın’

Uzmanlar Akdeniz kıyılarında ‘pusula denizanası’ şikayetlerinin arttığını belirterek “Alerjiye yatkın kişilerde hayati tehlikelere yol açabilir. Ölüsüne dahi dokunmayın” uyarısında bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:55
‘Ölüsüne bile dokunmayın’

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’ndan yapılan açıklamada, son dönemde Akdenizkıyılarından ‘pusula denizanası’ yakınmasına ilişkin ihbarların arttığı kaydedildi. Ömürleri yaklaşık 1 yıl olan ve tüm dünya denizlerinde bulunan ‘pusula denizanası’nın Akdeniz ve Ege Denizi’nde, 2000’li yıllardan itibaren de Marmara Denizi’nde yaygın olarak görüldüğü belirtildi. Uzmanlar genellikle temmuz- eylül ayları arasında görülen pusula denizanası yakınmasına ilişkin son 2-3 gündür Akdeniz kıyılarından ihbarlar geldiğine dikkati çekerek şu uyarılarda bulundu:

“Küçük çocuklar, yaşlılar, kol, bacak, gövde, yüzün daha geniş bir alanın etkilendiği yaralanmalarda belirti ve bulgular daha şiddetli görülebilir. Ayrıca nadir olarak alerjiye yatkın bireylerde daha ciddi seyrederek ve hayatı tehdit edebilir. Yüzücülerin, dalgıçların, amatör veya profesyonel balıkçıların, cankurtaranların dikkatli olmaları ve denizanasıyla temastan kesinlikle kaçınmaları gerekir. Denizanalarının yakıcı kapsüllerinin zararlı etkisi, kıyılara vurmuş ölü dahi olsa 48 saat sürebilir. Bu nedenle özellikle küçük çocukların oyun için dahi elle temas etmemeleri, temas etmişlerse, ellerini vücutlarına ve gözlerine sürmemeleri gerekir. Deride çıplak elle kaşıma ve ovuşturmak denizanasından daha çok sayıda yakıcı kapsülün patlamasına yanma, kızarıklık, kaşıntı gibi yakınmalarının artmasına yol açacaktır.”

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