Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ölümlü Trafik Kazalarında İhmal Kimde?

Güzelyurt Lefkoşa anayolu üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanana trafik kazası sonrasında kamuoyunda yol güvenliği tartışmaları sürerken konu ile ilgili devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürmemesi tepkilere neden oluyor.

Ölümlü Trafik Kazalarında İhmal Kimde?

Güzelyurt Lefkoşa anayolu üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanana trafik kazası sonrasında kamuoyunda yol güvenliği tartışmaları sürerken konu ile ilgili devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürmemesi tepkilere neden oluyor.

14 Aralık 2014 Pazar 17:25
Ölümlü Trafik Kazalarında İhmal Kimde?
banner238
 Kaç Kurban Daha Gerekli?



Güzelyurt Lefkoşa anayolu üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanana trafik kazası sonrasında kamuoyunda yol güvenliği tartışmaları sürerken konu ile ilgili devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürmemesi tepkilere neden oluyor.



Yol güvenliği ve rehabilitesi ile ilgili bariyer çalışmalarındaki eksiklikler yanında ülke şehirlerini birbirine bağlayan anayollarda  aydınlatılmasındaki olumsuzluklar yollar ne kadar güvenli, kaç masum kurban daha gerekli, trafik canavarı kim? sorularını bir kez daha gündeme taşıdı.



Ölümlü Trafik Kazalarında İhmal Kimde?



Emekli polis subayı Osman Aydın'ın Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Alayköy yakınlarında yol kenarında park halindeki odun yüklü kamyonete çarparak hayatını kaybettiği kaza sonrasında yol kenarında bariyer olmamasından dolayı yol kenarına kazaya neden olan aracın park edilmesi ve yol aydınlatmalarının olmaması kamuoyunda ihmal kimde sorusunun tartışılmasına neden oldu.



Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde olduğu gibi ve bir canın kurban edilmesine neden olan yol güvenliğine yönelik eksiklikler ülke yollarının ne kadar güvenli olduğu sorusunu gündeme taşırken yetkililer tarafından yol güvenliği ve rehabilitasyonu ile ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmaması da tepkilere neden oldu.



Ülkenin diğer anayolları ve ara yollarında da güvenlik ile ilgili önemli altyapı eksikliklerinin bulunması trafik canavarı kim sorusunu sordururken vatandaşlar yetkilileri trafikte başka canların kurban edilmemesi için güvenlik artırıcı çalışmalar için göreve çağırdı.
Son Güncelleme: 14.12.2014 17:27
Anahtar Kelimeler:
ölümlü Kazaölümlü KazalarTrafik KazalarıOsman Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
halil yolcubasi 2014-12-14 17:55:39

Tek suclu mali sistem ve vergi kaciranlardir...servis yolu yapacak parayi vergoden alamazsan hangi isi yapabilirsin...basin vergi siralamasi yapsin sektorlere gore de anlayalim...once basin sonra emlak banka insa vs vs...hade bir gorelim!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim