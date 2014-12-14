Kaç Kurban Daha Gerekli?

Güzelyurt Lefkoşa anayolu üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanana trafik kazası sonrasında kamuoyunda yol güvenliği tartışmaları sürerken konu ile ilgili devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürmemesi tepkilere neden oluyor.

Yol güvenliği ve rehabilitesi ile ilgili bariyer çalışmalarındaki eksiklikler yanında ülke şehirlerini birbirine bağlayan anayollarda aydınlatılmasındaki olumsuzluklar yollar ne kadar güvenli, kaç masum kurban daha gerekli, trafik canavarı kim? sorularını bir kez daha gündeme taşıdı.

Ölümlü Trafik Kazalarında İhmal Kimde?

Emekli polis subayı Osman Aydın'ın Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Alayköy yakınlarında yol kenarında park halindeki odun yüklü kamyonete çarparak hayatını kaybettiği kaza sonrasında yol kenarında bariyer olmamasından dolayı yol kenarına kazaya neden olan aracın park edilmesi ve yol aydınlatmalarının olmaması kamuoyunda ihmal kimde sorusunun tartışılmasına neden oldu.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde olduğu gibi ve bir canın kurban edilmesine neden olan yol güvenliğine yönelik eksiklikler ülke yollarının ne kadar güvenli olduğu sorusunu gündeme taşırken yetkililer tarafından yol güvenliği ve rehabilitasyonu ile ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmaması da tepkilere neden oldu.

Ülkenin diğer anayolları ve ara yollarında da güvenlik ile ilgili önemli altyapı eksikliklerinin bulunması trafik canavarı kim sorusunu sordururken vatandaşlar yetkilileri trafikte başka canların kurban edilmemesi için güvenlik artırıcı çalışmalar için göreve çağırdı.