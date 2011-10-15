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"Öfkeliler"in Hristofyas'a tepkisi dinmiyor...

RMMO’nun “Mari”deki (Tatlısu) deniz üssünde meydana gelen, 13 kişinin öldüğü megatonluk patlamanın ard

"Öfkeliler"in Hristofyas'a tepkisi dinmiyor...

RMMO’nun “Mari”deki (Tatlısu) deniz üssünde meydana gelen, 13 kişinin öldüğü megatonluk patlamanın ard

15 Ekim 2011 Cumartesi 09:35
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RMMO’nun “Mari”deki (Tatlısu) deniz üssünde meydana gelen, 13 kişinin öldüğü megatonluk patlamanın ardından Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın istifa etmesi talebiyle Rum Başkanlık Köşkü önünde protesto eylemi yapan “öfkeliler”, Polivios Poliviu’nun araştırma raporunu açıklamasından sonra Meclis binası önüne taşıyacaklarını açıkladıkları eylemlerinin ilkini dün gece gerçekleştirdi.

RMMO’nun “Mari”deki (Tatlısu) deniz üssünde meydana gelen, 13 kişinin öldüğü megatonluk patlamanın ardından Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın istifa etmesi talebiyle Rum Başkanlık Köşkü önünde protesto eylemi yapan “öfkeliler”, Polivios Poliviu’nun araştırma raporunu açıklamasından sonra Meclis binası önüne taşıyacaklarını açıkladıkları eylemlerinin ilkini dün gece gerçekleştirdi. Simerini; “Halk Adalete Kadar Yollarda Olacak...

Öfkeliler Dün Gece Meclis Önünde Sembolik Protesto Yaptı” başlığıyla yansıttığı haberinde, eylemlerin organizatörlüğünü üstlenen “Gönüllü –Öfkeli - Uykusuz Vatandaşlar” grubu adına bu gazeteye konuşan Kostas Çangaridis, adalete erene kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediğini yazdı. Habere göre adaletin, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın istifası ile sağlanacağını kaydeden Çangaridis, “Sorumluluklarını üstlenmek, yine kendi atadığı Poliviu’nun raporunu kabul etmek zorundadır.

İster meclis önünde ister Başkanlık önünde ister Kıbrıs’ın herhangi bir yerinde; yollarda kalmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Çangaridis, dün yapılması gereken Poliviu’nun patlamayla ilgili araştırma raporunun Rum meclisindeki görüşülmesinin ertelenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Erteleme nedenlerini anlamaya çalıştıklarını, halka bu konuda bilgi verilmesini umduklarını söyleyen Kostas Çangaridis, “Başsavcılığın meclise müdahale ettiğini biliyoruz ve gelişmeleri bekliyoruz.

Sabrımız ve ısrarımız var” dedi, şunları ekledi: “Vazgeçilmez hedef; halkın seçilmiş temsilcilerine baskı uygulamaktır. Meclisin, araştırma raporunun görüşülmesini erteleme hakkı yoktur. Milletvekillerinin çoğunluğu Başkan Hristofyas’ı suçlayabilirdi.” Gazete, dün akşamki sembolik eylemi yansıtan fotoğraflar da yayınladı. Fotoğrafta eyleme katılanların ellerinde Yunan bayrakları ve taşımakta oldukları “13 Mari Ölümsüzü Adalet İstiyoruz” yazılı döviz görülüyor.

Son Güncelleme: 15.10.2011 09:35
Anahtar Kelimeler:
HristofyasPatlamaRMMOMariÖfke
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