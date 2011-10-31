Öfkeliler, Rum başkanlık köşkü önünde açlık grevi başlattı

RMMO’nun “Mari”deki (Tatlısu) deniz üssünde 11 Temmuz’da meydana gelen ve 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamadan Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ı sorumlu tutan ve istifası talebiyle çeşitli eylemler düzenleyen “öfkeliler”, Cumartesi gecesi Rum Başkanlık Köşkü önünde açlık grevi başlattı.

“PANTOLONUNUN HAKKINI VEREN LİDER ARANIYOR”

RMMO’nun “Mari”deki (Tatlısu) deniz üssünde 11 Temmuz’da meydana gelen ve 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamadan Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ı sorumlu tutan ve istifası talebiyle çeşitli eylemler düzenleyen “öfkeliler”, Cumartesi gecesi Rum Başkanlık Köşkü önünde açlık grevi başlattı. “Öfkelilerin” açtığı iki panoda yazılanlar, Hristofyas’a hakaret içerdiği gerekçesiyle kaldırılmak istendi, eylemciler reddedince polis müdahale etti. Gerginlik, bağrışma ve tutuklama tehditlerinin yaşandığı açlık grevinin ilk günü olaylı geçti.

Fileleftheros; “Başkanlık Önünde Kan Beyne Sıçradı... Polisin Panoya Müdahalesi Gerginlik Yarattı” başlığıyla yansıttığı haberinde, “öfkelilerin” Cuma gecesi başlattıkları ve yarın gece saat 20.00’de sona erecek Rum Başkanlık Köşkü önündeki açlık grevinin ilk saatlerinde, asılan iki pano nedeniyle gerginlik yaşandığını yazdı. Habere göre eylemciler, köşk önündeki eylem sahalarına “Pantolonunun hakkını veren lider aranıyor” ve “şalvarında rüzgar yelkeninde hava” yazılı panolar astılar.

Panolarda yazılanların içeriği Hristofyas’a hakaret addedildi ve polis gece yarısından sonra eylem yerine giderek panoların indirilmesini istedi. Eylemciler reddedince polis müdahale etti. Açlık grevine katılan “öfkeliler”, cep telefonlarıyla gönderdikleri kısa mesajlarla (SMS) ve internet aracılığıyla diğer Rumları da eylem yerine çağırdılar.