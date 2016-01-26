O Ses Türkiye'de Özgecan Aslan Şarkısı!

O Ses Türkiye'de Özgecan Aslan hüznü herkesi gözyaşlarına boğdu. O Ses Türkiye'de Özgecan Aslan'ın ailesi konuk oldu. Özgecan'ın babası tarafından bestelenen "Yarın bu şehirden ayrılacağım" adlı şarkı Ebru Gündeş'in sesiyle tüm stüdyoyu ağlattı.TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına Mersin'de öldürülen Özgecan Arslan'ın anne ve babası da konuk oldu.

Ebru Gündeş, Özgecan Arslan'ın babasının bestelediği 'Yarın Bu Şehirden Ayrılacağım' isimli Ahmet Selçuk İlkan'ın şiirini seslendirdi.



Özgecan'ın O Ses Türkiye'yi ve Survivor'ı çok sevdiğini söyleyen babası Mehmet Özcan,"Şimdi burada bir çok Özgecan var gibi hissediyorum." dedi. Yaklaşık 2 hafta sonra Özgecan'ın romanı çıkacağını söyleyen babası Özgecanlar Derneği kurulduğunu da yine programda açıkladı.

O Ses Türkiye'de Özgecan için söylenen "Yarın bu şehirden ayrılacağım" adlı şarkı:

Gezdiğim her yerde hatıran dolu

Bilmem ki ben nasıl unutacağım

Ne yazık bu aşkın yok başka yolu

Yarın bu şehirden ayrılacağım

O mahsun yüzüne son defa bakıp

Bütün anıları sana bırakıp

Bu dertli, bu garip başımı alıp

Yarın bu şehirden ayrılacağım

Aldırma görürsen yaşlar gözümde

Şarkımız olacak yine dilimde

Mektubun cebimde, resmin elimde

Yarın bu şehirden ayrılacağım

Bir kilit vurarak aşka, sevgiye

Bir çizgi çekerek senli maziye

Dönmemek üzere artık geriye

Yarın bu şehirden ayrılacağım





















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