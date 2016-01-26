O Ses Türkiye'de Özgecan Aslan Şarkısı!
O Ses Türkiye'de Özgecan Aslan hüznü herkesi gözyaşlarına boğdu. O Ses Türkiye'de Özgecan Aslan'ın ailesi konuk oldu. Özgecan'ın babası tarafından bestelenen "Yarın bu şehirden ayrılacağım" adlı şarkı Ebru Gündeş'in sesiyle tüm stüdyoyu ağlattı.TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına Mersin'de öldürülen Özgecan Arslan'ın anne ve babası da konuk oldu.
Ebru Gündeş, Özgecan Arslan'ın babasının bestelediği 'Yarın Bu Şehirden Ayrılacağım' isimli Ahmet Selçuk İlkan'ın şiirini seslendirdi.
Özgecan'ın O Ses Türkiye'yi ve Survivor'ı çok sevdiğini söyleyen babası Mehmet Özcan,"Şimdi burada bir çok Özgecan var gibi hissediyorum." dedi. Yaklaşık 2 hafta sonra Özgecan'ın romanı çıkacağını söyleyen babası Özgecanlar Derneği kurulduğunu da yine programda açıkladı.
O Ses Türkiye'de Özgecan için söylenen "Yarın bu şehirden ayrılacağım" adlı şarkı:
Gezdiğim her yerde hatıran dolu
Bilmem ki ben nasıl unutacağım
Ne yazık bu aşkın yok başka yolu
Yarın bu şehirden ayrılacağım
O mahsun yüzüne son defa bakıp
Bütün anıları sana bırakıp
Bu dertli, bu garip başımı alıp
Yarın bu şehirden ayrılacağım
Aldırma görürsen yaşlar gözümde
Şarkımız olacak yine dilimde
Mektubun cebimde, resmin elimde
Yarın bu şehirden ayrılacağım
Bir kilit vurarak aşka, sevgiye
Bir çizgi çekerek senli maziye
Dönmemek üzere artık geriye
Yarın bu şehirden ayrılacağım
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