O İlaca Dava..

Erkekte meme büyüten depresyon ilacına dava



Psikolojik rahatsızlıklarda kullanılan ilacı üreten firmaya ABD’de, erkeklerde meme büyümesine ve memede süt oluşumuna neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Ülkemizde de ilacı kullanan 150 bin hasta varABD’de yaşayan 26 yaşındaki Eddie Bible, bipolar ve anksiyete bozukluğu nedeniyle verilen ilacı 13 yaşından bu yana kullanıyordu.Ancak genç adam, “Rahatsızlığıma fayda etmediği gibi neredeyse kadınlarla denk büyüklükte göğüslerim oldu” diyerek ilaç için merkezi ABD'de bulunan dünyaca ünlü bir kozmetik ve tıbbi malzeme şirketine dava açtı.Habertürk'ün haberine göre üretici firma, 2006’da yani ilaç piyasaya sürüldükten 12 yıl sonra, erkeklerde göğüs büyümesini yan etki olarak prospektüste belirtmeye başladı. Bible ise bunun kendisi için geç bir uyarı olduğu söyledi. “İlacı uzun süre kullanan erkek hastaların çoğu bu yan etkileri yaşayabilir” diyen Psikiyatr Doç. Dr. Armağan Samancı, “İlaç dopamini bloke ediyor, süt hormonunun artışına neden oluyor. Prolaktin, kadında âdet kesilmesi ve göğüsten süt gelmesini sağlayan hormondur.Erkeklerde memede şişkinliğe, süt artışına sebep oluyor. İlaç, erkekte cinsel isteksizlik yaratabilir, spermler üzerinde de olumsuz etki bırakabilir. Ancak değiştirilir, tedaviye başka ilaçlarla devam edilirse yan etki ortadan kalkar. Kalıcı bir durum değil” ifadesini kullandı. Op. Dr. Bülent Cihantimur da “Sperm düşüklüğüne göre daha çok memeyi etkiliyor” diye konuştu.Sağlık Bakanlığı ise “Doktorlar bu gibi durumlarda kâr-zarar dengesini gözetir. Hastanın tedavisi için kaçınılmaz olan ilaçların yan etkileri göz ardı edilebilir. Şizofren bir hastanın intihar etmesi veya çevresine zarar vermesindense bu ilacı kullanması daha uygundur diye düşünülüyor” dedi.Türkiye’de de ilaç şizofreni, bipolar ve anksiyete tedavisinde kullanılıyor. Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, “Yurtdışında binlerce dava var. Türkiye’de aldığımız şikâyet yok. Türkiye’de 150 bin kişi bu ilacı kullanmakta. İlacın yan etkileri kullanım bittiğinde sona eriyor. Son 1 yılda Türkiye’de 1 milyon 854 bin kutu satışı yapıldı” dedi.