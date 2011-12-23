Nuland: Kıbrıslı Türklerin payına dikkat

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland’ın, Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli ile ABD’li Meslektaşı Hilary Cilonton’un görüşmelerine ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözler Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın tepkisini çekti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Nuland’ın dünkü açıklamasında özellikle Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamalara Hristofyas’ın tepki gösterdiğini yazdılar. Gazete: “Kıbrıslı Türklerin Payına Dikkat – ABD Kıbrıs’ın Egemenlik Haklarını Önerilerle Destekliyor – Hristofyas: Türkiye Kıbrıslı Türkleri Önemsemiyor – Enerji Alanında İlişkilerin Derinleştirilmesi” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde Nuland’ın açıklamalarını yansıttı. Habere göre Nuland; Markulli ile Clinton arasındaki görüşmeye değindiği basın toplantısında; Clinton’un Markulli’yle; “Kıbrıs’ın kendi bölgesindeki doğal kaynakları kullanması hakkını desteklediklerini, ancak doğal kaynakların kullanılmasından doğacak faydaların, tüm Kıbrıslılar tarafından, aralarındaki sorunların çözülmesi çerçevesinde, paylaşılmasını görmek istediklerini” söylediğini duyurdu.

Gazete, Nuland’ın bu sözlerinden, ABD’nin Kıbrıslı Türklerin doğalgazdan elde edilecek faydalardaki haklarında ısrarcı olacağının bir göstergesi olduğu, bunun da Rum tarafınca iyiden anlaşıldığı yorumunda bulundu. Habere göre Nuland Kıbrıs sorunu ve Greentree’de yapılacak üçlü görüşmeye ilişkin olarak ise; “çok önemli ve acil bir şey olduğu için tarafların gerçekten kolları sıvamaları gerekir” şeklinde konuştu. Nuland ayrıca, iki bakanın görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı konusu ve İran konularını da ele aldıklarını belirterek Güney Kıbrıs’ın İran gemilerinden bayrağını çıkarma kararı aldığını, bunun da ABD’yi memnun ettiğini söyledi.

TÜRK GAZETECİNİN İFADESİNİ “DÜZELTTİ”

Habere göre basın toplantısına katılan bir Türk gazetecinin Markulli için “Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı” ifadesini kullanması üzerine Nuland araya girerek “Biliyorsunuz ki Kıbrıs’a Kıbrıs diyoruz” şeklinde müdahale etti.

HRİSTOFYAS: “ABD DİĞER TARAFA ÇAĞRI YAPSIN”

Öte yandan Hristofyas, Nuland’ın tarafların “kolları sıvamaları gerektiği” çağrısına ABD’nin “başka yere yönelmesi gerektiği” yanıtını verdi. Noel yortusu sebebiyle dün RMMO ve Yunan Alayı ELDİK kışlalarına ziyaret gerçekleştiren Hristofyas burada yaptığı açıklamada Nuland’a yanıt verdi. Kıbrıs Rum tarafının “kollarının her zaman sıvalı olduğunu ve ruhunun hazır olduğunu” savunan Hristofyas; aynısını Kıbrıs Türk tarafından da beklediklerini ve ABD Dışişleri Bakanlığının ile çağrıda bulunacak herkesin başka tarafa yönelmesi gerektiğini iddia etti.

Hristofyas, “Kıbrıs’taki her iki tarafa da çağrı yapılmasını normal karşıladığını ancak ABD ve İngiltere’nin, çıkmaza doğru gidilmesinin sorumlusu olan Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına yönelik hareket edebileceklerini düşündüğünü” söyledi. Hristofyas: “işgal gücüne çağrıda bulunsunlar” ifadesini kullandı. Nuland’ın doğalgazdan elde edilecek faydaların, çözüm çerçevesinde, Kıbrıslı Türklerle de paylaşılması gerektiğine ilişkin sözlerini de yorumlayan Hristofyas; “Türkiye’nin akıllanarak işgali ve yerleşikliği sona erdirmesi, koşullar altında mantıklı olacak, kalıcı ve fonksiyonel bir çözüme ulaşmamıza yardım etmesi durumunda makul olan şeyi yapmamız için kimsenin ricasına ihtiyacımız yok” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin doğalgazdan ötürü ikinci kez düşünmesi ve uzlaşı politikası izlemesini umut ettiğini belirten Hristofyas, Türkiye’nin izlemekte olduğu politikanın ne Türk halkı ne de Kıbrıslı Türklere fayda sağlamayacağını anlaması gerektiğini savundu. Hristofyas; doğal kaynakların tüm Kıbrıslılara ait olduğunu ve müzakerelerde doğal kaynakların merkezi hükümetin, federal hükümetin sorumluluğunda olduğu konusunda uzlaşıya varıldığını ifade etti.

“TÜRKİYE KIBRISLI TÜRKLERİ ÖNEMSEMİYOR”

Hristofyas konuşmasında ayrıca, Türkiye’yi çözüm istememekle ve Kıbrıslı Türklere önem vermemekle suçladı. Habere göre Hristofyas konuşmasında; Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın zaman zaman söylediklerini iddia ettiği sözlere atıfta bulunarak, çözüm istediğiyle övünen Türkiye liderliğinin aslında Kıbrıslı Türklere önem vermediğini öne sürdü.

Kıbrıslı Türklerin sözde “işgal ve yerleşikliğe karşı protestolar yaptıklarını, Türk tarafının müzakerelerdeki kötü yüzünü gösteren Eroğlu’nun ötesinde, Kıbrıslı Türklerle sürekli teması olduğu için onların ne hissettiğini çok iyi bildiğini iddia eden Hristofyas, “Kıbrıs sorununa, iki halkı ve Kıbrıs’ı birleştirecek, saygı değer bir çözüm bulunması için içte birlik olunması gerektiğini” de ifade etti. Hristofyas ayrıca, sözde “işgal ve yerleşikliğin sona erdirilmesi için Yunanistan’la işbirliği ve koordinasyon içerisinde olduklarını” da sözlerine ekledi.

MARKULLİ: “ABD ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ İSTİYOR”

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli; ABD’de gerçekleştirdiği temaslardan ve Clinton’la yaptığı görüşmeden çok memnun kaldığını açıkladı. Habere göre Markulli açıklamasında, üç gün boyunca ABD’de gerçekleştirdiği temaslardan ve özellikle de Clinton’la yaptığı görüşmeden çok memnun kaldığını ifade etti.

Markulli, Clinton’la, her iki tarafı da ilgilendiren ve endişelendiren ciddi konularda yaptıkları görüşmenin çok sonuç getirici olduğunu, diğer temaslarının da gerek düzeyinin gerekse içeriklerinin çok özlü ve verimli geçtiğini iddia etti. Kıbrıs sorunu ve müzakerelere ilişkin Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini dile getirme fırsatı bulduğunu ifade eden Markulli; Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği doğalgaz çalışmalarına ABD’nin büyük ilgisi olduğunu öne sürdü.

Markulli; ABD’nin Güney Kıbrıs’la enerji alanında işbirliği geliştirilmesi ve mükemmel düzeyde olan ikili ilişkilerin de derinleştirilmesi arzusunda olduğunu savunurken ABD meclisi ve senatosunun birçok üyesinin Noel tatili sebebiyle Washington’da bulunmamaları sebebiyle kendisinin görüşme fırsatı elde edememesine karşın, diğer temaslarının da çok verimli geçtiğini de vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar: Politis: “ABD Doğalgazın Kokusunu Aldı – Erato Enerji Alanında ABD’nin İşbirliği Arzusunu Açıkladı – ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Doğalgaz Konusunda ‘Kıbrıslıca’ Konuştu – Hristofyas’tan Amerika ve İngiltere’ye Kıbrıs Konusunda Türkiye’ye Baskı Yapmaları Çağrısında Bulundu”. Haravgi: “ABD Dışişleri Bakanlığı İşgal Gücüne Yönelsin – MEB’deki Araştırmalara Destek”. Simerini: “Hristofyas’tan Çok Yönlü Mesajlar – İşgal Gücüne Yönelsinler”.