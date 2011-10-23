NOBLE ENERGY ŞİRKETİNİN RUM KESİMİYLE YAPTIĞI ANLAŞMA

Rum tarafının; ileri sürdüğü münhasır ekonomik bölgesi içerisinde bulunan 12. parseldeki olası doğal gaz yataklarından istifade edilmesinden kazanacağı avantajlarla ilgili beklentilerin, oldukça düşük olduğu ifade edildi.

Rum gazetelerinden Politis, “Noble İle Yapılan Anlaşma Delikli Sepet... İsrail, Afrodit’teki Yüzde 20 Hisseyle; Yüzde 80 Hisseye Sahip Olan Kıbrıs’tan Daha Fazla Kazanabilir” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Noble Energy şirketinin Rum tarafıyla yapmış olduğu anlaşmanın koşullarını ele geçirdiğini ve uzmanların yardımıyla bunları değerlendirdiğini yazdı.

“Ne yazık ki, bahse konu anlaşmanın delikli sepete benzediğine dair ifade edilen endişelerin teyit edildiğini” yazan gazete, anlaşmanın çok da iyi bir anlaşma olmadığını belirtti.

Anlaşmanın 25 yıllık olduğunu ve 10 yıl daha uzatılabileceğini yazan gazete, Rum hükümetinin anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte 1 buçuk milyon Euro’luk sembolik bir prim (bonus) aldığını ifade etti.

Gelirlerin yüzde 55’inin kazı çalışmalarının maliyeti ve yatırımın anaparasının çıkarılmasına (geri dönüşümüne) gideceğini kaydeden gazete, Rum tarafının, gelirlerin yüzde 45’i olan geriye kalan miktardan; ortalama günlük üretime göre kademeli olarak artan paylar alacağını belirtti.

Gazete, buna örnek olarak “0-150 milyon kübik ayak için yüzde 55; 150-300 yüzde 60, 300-600 yüzde 65, 600-900 yüzde 70 ve 900’den fazla olan için de yüzde 80 oranlarına” yer verdi.

Sözleşmenin uzmanlarla incelenmesinin akabinde, kesin olan tek şeyin; yukarıda ifade edilen yüzde 80 oranının tamamen teorik olduğu ve Güney Kıbrıs’ın hiçbir zaman böyle bir orana sahip olamayacağı şeklinde olduğunu yazan gazete, en iyi durumda Güney Kıbrıs’ın gelirlerinin yılda 200-300 milyon dolar olacağını ifade etti.

Olası doğal gaz yataklarından ticari anlamda istifade edilmesine başlanana kadar olan yolun çok uzun olduğunu yazan gazete, şu an yapılan şeyin kazı çalışmalarının ilk adımı olduğunu kaydetti.

Araştırma sondajının şimdiden sorunlarla karşılaştığını ve bunun başarısızlığa uğraması olasılığı bulunduğunu kaydeden gazete, böyle bir şey olsa bile bunun felaket olmayacağını çünkü özellikle çok derinde bulunan yataklara ulaşmayı hedefleyen sondajlarda problemler yaşanmasının alışılmış bir şey olduğunu belirtti.

Araştırma sondajlarında doğal gaz buharı ortaya çıkmaya başladığı ve bunun olası yatakların yüzde 40 daha büyük olduğuna işaret ettiğine dair basında çıkan haberlerin tamamen rastgele bir sonuçtan ibaret olduğuna işaret eden gazete, uzmanların bunun başarı değil, başarısızlık işareti olduğunu söylediklerini yazdı.

Şu an gerçekleştirilmekte olan sondajın başarısız olması halinde, rezervler teyit edilene kadar başka başka sondajlar yapılacağını kaydeden gazete, rezervlerin miktarı ve kalitesi doğrulandığı zaman şirketin yatırımcılar çekmek için; elindeki verileri değerlendireceğini ekledi.

Şu an gerçekleştirilmekte olan araştırma sondajlarının başarılı olması, rezervlerin doğrulanması, yatırımlar bulunması ve gerekli alt yapının meydana getirilmesi halinde; 5-10 yıl içinde olası yataklardan istifade edilmesine başlanabileceğini ve Güney Kıbrıs’ın ilk gelirlere sahip olacağını yazan gazete, rezervlerin 10 trilyon kübik ayak olduğunun tahmin edildiğini anımsattı.

Olası doğal gaz yataklarının uluslararası piyasadaki değerinin, 38 milyar dolar olduğunun düşünüldüğünü yazan gazete, bu rakamın tamamen farazi bir şey olduğunu çünkü doğal gazın değerinin; maliyetlendirme şekline bağlı olacağını ifade etti.

Yapılan sözleşmeye göre, maliyetlendirmenin uluslararası fiyatlara göre değil çevre bölgeye göre yapılacağını anımsatan gazete, yapılan sözleşmenin “birçok deliği bulunduğunu”; en büyük eksikliğinin de seçilen model olduğunu belirtti.

Gazete bir diğer deyişle, Güney Kıbrıs’ın alacağı payın iki unsura yani “anaparanın geri dönüşümüne ve ortalama günlük üretime bağlı olacağına” işaret etti.

Sözleşmenin en zayıf noktasının, Güney Kıbrıs’ın sahip olacağı miktarların; toplam üretim değil ortalama günlük üretim temelinde belirlenecek olması olduğunu yazan gazete, İsrail’in Noble Energy şirketiyle başka bir model benimsediğini ve İsrail’in şimdiden yatakların çıkarılmasından ne alacağını bildiğini savundu.

İsrail’in “Afrodit” olarak adlandırılan 12. parselde yüzde 20 hisseye sahip olduğunu ifade eden gazete, İsrail modeli temelinde; İsrail’in yüzde 80 hisseye sahip olan Güney Kıbrıs’tan daha fazla kazanca sahip olabileceğini ekledi.

“HARİTA PETROLÜ DE GÖSTERİYOR”

Gazete, “Harita Petrolü de Gösteriyor” başlığıyla bir haritaya da yer verdiği haberinde “doğudan batıya olmak üzere, Doğu Akdeniz’de bulunmakta olan Levant Havzasında gerçekleştirilmekte olan sondaj işlemlerinin, katlanarak artmakta olan yatakların varlığını vurgulamakta olduğunu; bölgede petrol de olduğunu” ileri sürdü.

Gazete, bugün yayımladığı haritaya dayanarak, İsrail’in münhasır ekonomik bölgesi içerisinde bulunan Dalit parselindeki sondajlar başladığı zaman doğal gaz bulunması olasılığının yüzde 17 olduğunu, Tamar ve Leviathan parsellerindeki sondaj çalışmalarından sonra ise, Afrodit olarak isimlendirilen 12. parseldeki olasılıkların yüzde 90’lara çıktığını kaydetti.

Gazete, bugün yayımladıkları grafikte görüldüğü üzere, her yatağın altında önemli miktarlarda petrol bulunduğunu da belirtti.

Bahse konu haritada Afrodit, Laviathan, Tamar ve Dalit parselleri yer alırken, Afrodit yatağının altında 1,5 milyar varil petrol bulunduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

“PROBLEM ÇÖZÜLDÜ... AFRODİT’TEKİ ÇALIŞMALAR BUGÜN YENİDEN BAŞLIYOR”

Alithia gazetesi ise, yukarıdaki başlıkla yayımladığı haberinde, Noble Energy şirketinin Rum tarafının sözde MEB’indeki 12. parselde gerçekleştirmekte olduğu sondaj çalışmalarında karşılaştığı problemin ardından; Afrodit’teki çalışmaların bugün yeniden başlayacağını duyurdu.

Rum hükümetinin araştırma sondajlarında problemlerle karşılaşıldığını doğrulamamış olmasına rağmen, gazeteye konuşan yetkili kaynakların sondajda problemlerle karşılaşıldığını teyit ettiklerini kaydeden gazete, bu haberi ilk olarak İsrail kaynaklarının yayımladığını anımsattı.

Sondaj kuyusunun duvarının içine sızan suyun problem yaşanmasına sebep olduğunu ifade eden gazete, problemin çözüldüğünü yineledi.

SİLİKİOTİS

Rum İçişleri Bakanı ve enerji konularıyla ilgili bakanlar komitesi üyesi Neoklis Silikiotis de, Rum tarafında haftalık olarak yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, doğal gaz konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Silikiotis, Rum tarafının ileri sürdüğü münhasır ekonomik bölgesi içerisinde bulunmakta olan diğer parsellerle ilgili ikinci tur ihalelere çıkılmasıyla ilgili sürecin; 2007 yılında gerçekleştirilen ilk tur ihaleler sırasında takip edilen süreçle aynı olacağını söyledi.

Rum tarafının diğer parselleriyle ilgili ikinci tur izinlerin çok yakında ilan edileceğini açıklayan Silikiotis, Rum tarafının; Noble Energy şirketinin “Afrodit” parselinde sahip olduğu hakların yüzde 30’unu İsrailli Delek şirketine devretmesini kabul edip etmediğiyle ilgili nihai kararının ise kısa zaman içerisinde alınacağını belirtti.