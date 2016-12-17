Nişanlısıyla Kardeş Olduğu Ortaya Çıktı!



Reddit sitesinde paylaşılan bir yazı herkesi şoke etti. Genç bir kadın evlenmek üzere olduğu nişanlısıyla kardeş çıktığını itiraf etti.Sosyal haber sitesi Reddit'te paylaşılan bir yazı okuynları şaşkına çevirdi. Yazının sahibi 'Dün nişanlımla akraba olduğumuzu öğrendim. O gerçeği bir yıldır biliyormuş' başlığı attığı haberinde başına gelenleri anlattı.“İkimiz de sosyalleşmek konusunda problem yaşıyoruz. İkimiz de utangacız. O, benim ikinci ciddi ilişkim ve benim onun için ilkim. 1 yıl çıktıktan sonra nişanlandık. 1 ay önce birlikte yaşamaya başladık ve düğünümüz 6 hafta sonra. Neredeyse kusursuz bir ilişkimiz var. O benim ruh eşim. O olmadan ne yapardım bilmiyorum.“Beni annem büyüttü. Babam ortada yoktu. İyi bir aile ortamında büyümedim. Onun ailesi benimkinin tam tersi. Annesi ve babası çok mutlu ve mükemmel insanlar.“Müstakbel kayınvalidem, nişanlımın gerçek babasının başka birisi olduğunundan bahsetmişti. Ancak gerçek babasının fotoğrafını görünce neredeyse bayılıyordum. Fotoğraftaki benim babamdı. Hemen odadan çıktım ve kusmaya başladım. Eminim şu an hamile falan olduğumu düşünüyor.“Eve geldiğimde nişanlımla yüzleştim. Çığlık çığlığa ağlıyorum. En sonunda 1 yıldır her şeyi bildiğini ve beni kaybetmek istemediği için söylemediğini itiraf etti. Hiçbir zaman çocuk yapmayı düşünmediğimiz için bunu benden saklamakta promlem görmemiş.“İhanete uğradım. Tiksiniyorum. İncindim. Çok utanıyorum. Kalbim kırık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu durumu aileme ve arkadaşlarıma nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Ve daha kötüsü onu seviyorum. Birlikte olamayacağımızı biliyorum ancak düne kadar birlikte yaşlanacağımızı düşünüyordum.”Bu yazıyı okuyan Reddit kullanıcıları kadına destek mesajı yağdırdı.