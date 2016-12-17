Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 18:51

Nişanlısıyla Kardeş Olduğu Ortaya Çıktı!

Nişanlısıyla Kardeş Olduğu Ortaya Çıktı!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Nişanlısıyla Kardeş Olduğu Ortaya Çıktı!
Reddit sitesinde paylaşılan bir yazı herkesi şoke etti. Genç bir kadın evlenmek üzere olduğu nişanlısıyla kardeş çıktığını itiraf etti.

Sosyal haber sitesi Reddit'te paylaşılan bir yazı okuynları şaşkına çevirdi. Yazının sahibi 'Dün nişanlımla akraba olduğumuzu öğrendim. O gerçeği bir yıldır biliyormuş' başlığı attığı haberinde başına gelenleri anlattı.

Yazının devamı şöyle...
“İkimiz de sosyalleşmek konusunda problem yaşıyoruz. İkimiz de utangacız. O, benim ikinci ciddi ilişkim ve benim onun için ilkim. 1 yıl çıktıktan sonra nişanlandık. 1 ay önce birlikte yaşamaya başladık ve düğünümüz 6 hafta sonra. Neredeyse kusursuz bir ilişkimiz var. O benim ruh eşim. O olmadan ne yapardım bilmiyorum.

“Beni annem büyüttü. Babam ortada yoktu. İyi bir aile ortamında büyümedim. Onun ailesi benimkinin tam tersi. Annesi ve babası çok mutlu ve mükemmel insanlar.

“Müstakbel kayınvalidem, nişanlımın gerçek babasının başka birisi olduğunundan bahsetmişti. Ancak gerçek babasının fotoğrafını görünce neredeyse bayılıyordum. Fotoğraftaki benim babamdı. Hemen odadan çıktım ve kusmaya başladım. Eminim şu an hamile falan olduğumu düşünüyor.


“Eve geldiğimde nişanlımla yüzleştim. Çığlık çığlığa ağlıyorum. En sonunda 1 yıldır her şeyi bildiğini ve beni kaybetmek istemediği için söylemediğini itiraf etti. Hiçbir zaman çocuk yapmayı düşünmediğimiz için bunu benden saklamakta promlem görmemiş.

“İhanete uğradım. Tiksiniyorum. İncindim. Çok utanıyorum. Kalbim kırık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu durumu aileme ve arkadaşlarıma nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Ve daha kötüsü onu seviyorum. Birlikte olamayacağımızı biliyorum ancak düne kadar birlikte yaşlanacağımızı düşünüyordum.”

Bu yazıyı okuyan Reddit kullanıcıları kadına destek mesajı yağdırdı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kestiği Dananın Midesinden 1900 Lira Çıktı Kestiği Dananın Midesinden 1900 Lira Çıktı
Mesanesinden Çıkanlar Doktorları Bile Şok Etti Mesanesinden Çıkanlar Doktorları Bile Şok Etti
Amacına Ulaşmak İçin Bilerek Telefonunu Çaldırdı! Amacına Ulaşmak İçin Bilerek Telefonunu Çaldırdı!
Bu Çocuklar Ayda 15 Bin Dolar Kazanıyor Bu Çocuklar Ayda 15 Bin Dolar Kazanıyor
O İlaca Dava.. O İlaca Dava..
'2025 Yılında 3 Milyar İnsan Su Kıtlığı Çekecek' '2025 Yılında 3 Milyar İnsan Su Kıtlığı...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Kestiği Dananın Midesinden 1900 Lira Çıktı

Haberi Oku