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Nikiforos tatbikatı yapılmayacak

Rum Savunma Bakanlığı, Nikiforos Tatbikatının bu yıl da iptal edildiğini açıkladı.

Nikiforos tatbikatı yapılmayacak

Rum Savunma Bakanlığı, Nikiforos Tatbikatının bu yıl da iptal edildiğini açıkladı.

20 Ekim 2011 Perşembe 12:03
Nikiforos tatbikatı yapılmayacak
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Rum Savunma Bakanlığı, Nikiforos Tatbikatının bu yıl da iptal edildiğini açıkladı.

Simerini gazetesinin “ ‘Nikiforos’a’ İptal ” başlıklı haberine göre, Rum Savunma Bakanlığının ilgili açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın, “Birleşmiş Milletler’e gerek Nikiforos, gerekse Toros tatbikatlarının iptal edilmesi önerisinde bulunduğuna” işaret edilerek, bu çerçevede Güney Kıbrıs’ın, 2011 Nikiforos Tatbikatını gerçekleştirmemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın önerisine yanıt vermemiş olmasına rağmen ve Kıbrıs sorunu müzakereleri ve bölgede gerilimler olmadan durgunluk ve düzenin hakim olmasının gerekliliği göz önünde bulundurularak Nikiforos’un iptali kararının alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Türkiye’nin, (Rumların) önerilerine yanıt vermesinin beklendiğini” de aktarıldı.

Son Güncelleme: 20.10.2011 12:03
Anahtar Kelimeler:
RumSavunmaTatbikatBakanlıkNikiforos
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