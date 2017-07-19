Nedenini Öğrenince Çocuklarınıza Bu Terlikleri Asla Giydirmeyeceksiniz



Özellikle ağır kokan plastik terliklerde bu oran kat ve kat fazladır. Rengarenk neon renklere sahip olan bu terlikler çocukların ilgisini çektiği için anne ve babaya da yalnızca satın almak düşüyor.Hayır asla almak zorunda değilsiniz, onların da bir birey olduklarını unutmayın. Eğer anlayacağı türden bir konuşma yaparsanız fikirlerinden vazgeçeceklerdir.Yapılan çalışmalar sonucunda kanserojen maddenin terliğin %60’lık oranında olduğu belirlenmiştir.Bu noktada ise dayanıklı ya da su tutmaz özelliklerini bir kenara bırakıp acilen çocuklarınızın sağlığı için bu terliklerden uzak durmanız gerekiyor.Bu tip terlik ve sandaletler yerine çocuğunuza kauçuk gibi doğal malzemelerden yapılmış ürünler almaya özen gösterin. Ucuz olsun olmasın kalıcı sağlık hasarları olmasındansa dikkatlerini farklı model ve ürünlere çekebileceğinizi unutmayın