NASA'lı Uzmandan Korkutan Uyarı: Uçak Yükseldikçe...

NASA, uçmanın insan sağlığına olan etkileriyle ilgili açıklama yaptı. NASA'nın Radyasyon Uzmanı Eddie Semones'in yaptığı açıklamaya göre, insanın aldığı radyasyon dozunun miktarı atmosfere yaklaştıkça artıyor.

Radyasyon, kansere neden olan en büyük etkenlerden bir tanesi. Peki, hayatımızın kaçınılmazı olan uçak seyahatlerinden biz ne kadar radyasyon alıyoruz?

YERKÜREDEN AYRILDIKÇA RADYASYONA DAHA ÇOK MARUZ KALINIYOR

NASA, uçmanın insan sağlığına olan etkileriyle ilgili açıklama yaptı.

Business Insider'da yer alan habere göre; NASA'nın Radyasyon Uzmanı Eddie Semones'in yaptığı açıklamaya göre, insanın aldığı radyasyon dozunun miktarı atmosfere yaklaştıkça artıyor.

Yapılan açıklamaya göre; yerküreden ayrıldıkça, hayati anlamda koruyucu olan kozadan ayrılıyoruz ve yukarıya doğru yükseldikçe radyasyona daha da maruz kalıyoruz.

Bu yüksek enerji yüklü parçacıkları göremiyoruz. Kozmik ışınlar veya kozmik radyasyon olarak da adlandırılan parçacıklar, neredeyse hafif hızda hareket eden demir ve nikel gibi atomların çekirdeğidir.

NASA'da Radyasyon Uzmanı Eddie Semones, "Kozmik ışınlar önemli bir maruz kalma riski taşımıyor. Fakat yerin çok üstünde, parçacıkların sızdırma olasılığı daha yüksek" dedi.

"DOKU VE DNA'YA HASAR VERİYOR"

Semones, kozmik ışınlar ortaya çıktığında, vücutlarımızın derinliklerine nüfuz edebilen iyonlaştırıcı radyasyon oluştururlar. Doku ve DNA'da meydana gelen bu potansiyel hasar, sağlığımız için risk oluşturur ve hayvanlarda kanser, üreme sorunları ve bilişsel sorunlara neden olabilir.

Eddie Semones, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden uçmak riskli olabilir. Pilotların ve uçuş görevlilerinin karşılaştığı tek radyasyon şekli kozmik ışın değildir. Özellikle jet uçaklar üzerinde uçanlar genellikle kozmik radyasyona daha fazla maruz kalmaktadır. Bu nedenle Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), havayolu mürettebatını radyasyon işçisi olarak sınıflandırır."

Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu (ICRP), mürettebat üyelerine yılda 20 mSv (radyasyonun insan vücudunda zararlı etkilerinin ölçümünde kullanılan uluslararası bir birim)'den fazla maruz kalmamalarını öneriyor. ICRP, diğer taraftan halkın yılda 1 mSv'den daha azını alması gerektiğini söylüyor.

GEBELERDE RİSK DAHA FAZLA

Maruziyetleri en aza indirgemek için, havayolu personeli, CDC'ye göre; yüksek irtifada veya kutupların üstünde uçtuğunda çalışmayı sınırlandırmalıdır. Gebe ekip üyeleri, özellikle risk altındadır ve ilk üç aylık dönemlerinde uçmamaya çalışmalıdır.