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25 Eylül 2017 Pazartesi 21:33

Naim Süleymanoğlu Yoğun Bakımda

Naim Süleymanoğlu Yoğun Bakımda
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Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu halteri Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliğinden komaya girdi.

Bakırköy Sadi Konuk hastanesinde yoğum bakıma alınan Naim Süleymanoğlu karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Hasteneden alınan bilgiye göre; akşam saatlerinde yoğun bakıma alınan Naim Süleymanoğlu’nun bilinci kapalı, durumu ise oldukça kritik.

Naim Süleymanoğlu’nun yakın arkadaşı ve kişisel doktoru olan doktor Adnan Bağrıaçık’ın verdiği bilgilere göre Naim Süleymanoğlu eğer karaciğer nakli olmazsa günleri sayılı.

Bağrıaçık konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

“Naim Süleymanoğlu’nda karaciğer yetmezliği var. Kısa süre içinde acilen bir nakil merkezinde tedavi altına alınıp, karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğun bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun’ Adnan Bağrıaçık basketbol milli takımımızın da turnuvalarda doktorluğunu yapmıştı.

 
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