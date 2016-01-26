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Mustafa Koç'tan TEV'e Tarihi Bağış

Mustafa V. Koç’un sevenleri, dedesi Vehbi Koç’un kurucusu olduğu Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) tarihinin bağış rekorunu kırdırdı.

Mustafa Koç'tan TEV'e Tarihi Bağış

Mustafa V. Koç’un sevenleri, dedesi Vehbi Koç’un kurucusu olduğu Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) tarihinin bağış rekorunu kırdırdı.

26 Ocak 2016 Salı 14:59
Mustafa Koç'tan TEV'e Tarihi Bağış
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 Mustafa Koç'tan TEV'e Tarihi Bağış

Koç Ailesi’nin çelenk yerine hayır kurumlarına bağış yapması isteğine saygı gösteren Koç’un sevenleri, TEV’e 3 bin 500’ün üzerinde çelenk bağışı yaptı. Koç için yapılan bağışlar, bugüne kadar yapılan en yüksek bağışı 8’e katladı.

Vatan Gazetesi'nden Necla Dalan'ın haberine göre vakfa yapılan bağışlar Mustafa V. Koç Burs Fonu’nda toplanacak ve eğitim için kullanılacak.   

Ailenin kararı doğrultusunda fonda toplanan kaynağın Mustafa V. Koç’un mimarlarından olduğu ve büyük önem verdiği Meslek Lisesi Memleket Lisesi projesine ithafen meslek lisesi öğrencilerine verileceği belirtiliyor.

Yani Mustafa V. Koç, vefatından sonra da liseli gençlerin geleceğini inşa etmekte önemli bir rol oynamaya devam edecek.

BAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR   
Mustafa V. Koç, “Ülkemizde gençlerin gelişimlerine çok yönlü destek vererek, istihdam edilebilirliklerinin önünü açan bu uygulamaların yaygınlaşması en büyük arzumuz. Ulusal rekabet gücümüzü artırmak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek için istihdam ve mesleki eğitim ilişkisinin güçlendirilmesi gerekli ve hatta şarttır” diyerek meslek liselerine verdiği önemi dile getirmişti.

TEV yöneticileri, bağışın parasal değerini açıklamazken, Koç adına yapılan bağışların şu ana kadar vakfa gelen en yüksek bağışın 8 katını bulduğunu bildirdiler. Daha önce Vehbi Koç, eşi Sadberk Koç ve kızı Sevgi Gönül gibi aile fertlerine de yüksek bağışlar geldiğini hatırlatan yetkililer, “Bağışlar devam ediyor. Bu bağışlarla onun adını taşıyan burs fonu oluşturacağız. Yüzlerce öğrenci onun sayesinde burs alacak” değerlendirmesini yaptılar.



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Son Güncelleme: 26.01.2016 14:59
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Koçtan TEVe Tarihi Bağış
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