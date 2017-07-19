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19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:01

'Mükemmel Selfie’nin Sırrı Açıklandı

'Mükemmel Selfie'nin Sırrı Açıklandı
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Alman bilim insanları yaptıkları araştırmayla mükemmel selfie’nin sırlarını açığa çıkardı.

Sosyal medya, insanların günlük ilişkilerini, politik ve ekonomik yaşamlarını birçok açıdan etkiliyor. Doğru şekilde çekilmiş fotoğraflar ise insanları etkilemek için büyük bir öneme sahip.

Almanya’daki Bamberg Üniversitesi psikologları bu etkiyi bilimsel açıdan ortaya koyan bir çalışmaya imza attı.Buna göre 300’den fazla katılımcıya, üç boyutlu olarak yedi ayrı perspektiften çekilmiş selfie’ler gösterildi. Katılımclılardan pozları çekicilik, etkileme gücü, zeka ve beden endeksi yönünden değerlendirmeleri istendi.

KADINLAR SOLDAN DAHA ÇEKİCİ

Sonuçta kadınlar yüzlerinin sol tarafını kameraya döndükleri özçekimleri daha çekici buluyor. Kameraya yüzünün sağ tarafını gösterek poz veren kadınların ise yardımsever ve zeki olarak algılanıyor.

ERKEKLER SAĞ TARAFTAN DAHA SEMPATİK

Erkeklerde, yüzün sağ tarafının belirgin olduğu fotoğraflar kişinin daha sempatik ve zeki olarak algılanmasına yol açıyor.

NE KADAR YÜKSEK O KADAR ZAYIF

Ayrıca kamerayı yüzden yüksekte tutarak çekim yapmak da hem erkekleri hem kadınları olduğundan yaklaşık 10 kilo daha zayıf gösteriyor. Buna yükseklik- zayıflık ilizyonu ismi veriliyor.

ÜNLÜLER DE BU SIRRI BİLİYOR

Sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip ünlülerin pek çoğu bu tekniği kullanıyor. Instagram’da beğeni sayılarıyla rekor kıran şarıkıcı Selena Gomez de selfie çekerken yüzünün sol tarafını gösteriyor. 


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