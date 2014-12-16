Mezbahadan Kurtarılmıştı... Eşcinsel Boğa Aşkı Buldu



Simpsonlar çizgi filminin yaratıcılarından Sam Simon'ın desteklediği kampanyayla mezbahaya gönderilmekten kurtulan eşcinsel boğa Benjy, yeni evine gider gitmez kendisine yeni bir arkadaş buldu.



Benjy barınağa gelir gelmez tanıştığı Alex adlı bir yaşındaki boğayla hemen arkadaş oldu.



Barınağın sözcüsü "Benjy yakışıklı bir boğa, bu çok doğal" dedi.



Barınak Müdürü Stefanie Leary de "Beny burada, çünkü eşcinsel olduğundan hayvancılık sektörüne bir yararı yok. Bütün bu olanlar sayesinde hayatı kurtuldu" diye konuştu.



10 bin sterlin toplandı Benjy, İrlanda'da yaşadığı çiftlikte ineklerden çok diğer boğalara ilgi göstermiş, bu durum üzerine mezbahaya gönderilmesine karar verilmişti.



Eşcinsel hakları ve hayvan hakları savunucuları iki yaşındaki Benjy'yi kurtarmak için internet üzerinde bir kampanya başlatmışlardı.



Daha sonra Simon'ın da 5 bin sterlin vererek katkı yaptığı kampanyayla 10 bin sterlin (38 bin TL) toplanmış ve Benjy mezbaha yerine İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki bir hayvan barınağına gönderilmişti.



Kampanyayla toplanan para ile Benjy'nin barınaktaki masraflarını karşılayacak.



Benjy'nin barınakta iğdiş edileceği belirtildi.



'Sandviçin içine gitmemesi güzel' 2012'de ölümcül bir kansere yakalanan Simpsonlar'ın yapımcısı Sam Simon, Beny'nin başına gelenleri hayvan hakları örgütü PETA sayesinde öğrendi.



Simon "Yaşı, cinsiyeti, ırkı, cinsel yönelimi ya da türü her ne olursa olsun tüm canlıların merhamete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir sandviçin içine değil de hayvan barınağına gittiğini bilmek beni çok mutlu ediyor" dedi.



Simon kanser teşhisi konulmasında bu yana Simpsonlar'dan kazandığı milyonlarca doları dünya çapındaki hayvan hakları projelerine bağışladı.