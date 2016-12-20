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20 Aralık 2016 Salı 19:57

Mesanesinden Çıkanlar Doktorları Bile Şok Etti

Mesanesinden Çıkanlar Doktorları Bile Şok Etti
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Mesanesinden Çıkanlar Doktorları Bile Şok Etti
Ordu'da yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Aşçı karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti ama mesanesinden çıkarılan binin üzerinde taş, doktorları şaşırttı.



Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ve bir süredir karın ağrısı şikayeti bulunan Ahmet Aşçı (60), ağrısının şiddetlenmesi üzerine Ordu Devlet Hastanesine başvurdu.


Üroloji servisinde tedavi altına alınan Aşçı'nın mesane bölgesinde taş olduğunun tespit edilmesi üzerine doktorlar hastanın ameliyat edilmesine karar verdi.

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından Aşçı'nın mesanesindeki taşlar temizlendi. Hastanın mesanesinden binin üzerinde taş çıkartıldı.

"Mesaneden çıkarılan taşlar binin üzerinde"

Ordu Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Mustafa Münir Tercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oldukça şaşkın olduğunu belirterek "Ben bu kadar yıldır ameliyat yapıyorum ama bu kadar taşı bir hastanın mesanesinden ilk defa çıkardım. Çıkarılan taş binin üzerinde. Bu kadar sayıda taşı biz de hiç görmemiştik. Bizim için de sürpriz oldu. Açıkçası biz de çok şaşkınız." dedi.

Taşların irili ufaklı olduğunu, adeta ırmak çakılını andırdığını aktaran Tercan, hastanın sağlığına kavuşmaya başladığını, taşlarından kurtulduğu için kendisini çok iyi hissettiğini anlattı.

Üroloji Uzmanı Mustafa Gökhan Köse ise bir hekim olarak ilk defa bir ameliyatı şaşkın halde tamamladığına işaret ederek "Daha önce hiçbir hastada böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bizim için de çok büyük sürpriz oldu." diye konuştu.

Tedavisi devam eden Ahmet Aşçı ise kendisinden bu kadar fazla taş çıkmasını tahmin etmediğini söyledi.

Şu anda sağlık durumumun gayet iyi olduğunu dile getiren Aşçı, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Onların sayesinde eski sağlığıma kavuşacağım." ifadesini kullandı.


 
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