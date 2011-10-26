Meclis başkanı Omiru Atina’da

Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun Atina’da temaslarda bulunduğu belirtildi.

Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun Atina’da temaslarda bulunduğu belirtildi. Fileleftheros gazetesine göre Omiru dün Yunanistan Meclis Başkanı Filippos Petsalnikos, Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos ve PASOK Ulusal Konsey Sekreteri Mihalis Karhimakis ile görüştü. Omiru bu görüşmelerinde doğal gaz konusuna değinerek, “Kıbrıs halkının sahip olduğu yeni olanakların değerlendirilmesi yoluyla bir politika çerçevesi şekillendirerek, konunun makul ve kararalı bir şekilde yönetilmesine ihtiyaç olduğunu” belirtti.

“Kıbrıslı Türkleri ve Rumları, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm yasal vatandaşlarını ilgilendiren bir olanağın söz konusu olduğunu” ifade eden Omiru, ancak bunun için “işgalin son ermesi” gerektiğini kaydetti. Omiru ayrıca, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’ın zor günlerinde yanında olduğunu da söyledi. Yunanistan Meclis Başkanı Filippos Petsalnikos ise, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a desteğini yineleyerek; Kıbrıs sorununun dış politikalarının öncelikleri arasında olmaya devam edeceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos da, “Ankara’nın kışkırtmalarına” ve “Türk tarafının yarattığı gerilimlere” değindi. PASOK Ulusal Konsey Sekreteri Mihalis Karhimakis ise, “bu dönemde Türkiye tarafından bir saldırganlık olmasına rağmen, Kıbrıs’ın doğalgazdan yararlanması ve ekonomik meselelerin Kıbrıs sorununda olumlu gelişmelere yol açacak ekonomik ittifak yarattığını” söyledi.

ATİNA’DA “OMORFO” SERGİSİ Gazete haberinde, Omiru ile Petsalnikos’un Atina’da “Omorfo” ile ilgili bir serginin açılışını yaptığını da kaydetti. Habere göre serginin açılışından konuşan Petsalnikos, Omorfo’nun (Güzelyurt) Rum yönetimi altında yasal sahiplerine geri verilmesinin “kırmızı çizgi” olduğunu söyledi. Omiru da, Omorfo ve tüm bölgelerdeki arkeolojik ve dini eserlerin restore edilmesi için dünya çapındaki kültürel örgütlerin harekete geçmesi gerektiğini öne sürdü.