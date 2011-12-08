Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Maskelilerin üniversite öğrencilerine saldırısı kınandı

Lefkoşa (Rum) Üniversitesi’nde geçtiğimiz akşam Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi içim seçim....

Maskelilerin üniversite öğrencilerine saldırısı kınandı

Lefkoşa (Rum) Üniversitesi’nde geçtiğimiz akşam Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi içim seçim....

08 Aralık 2011 Perşembe 15:36
Maskelilerin üniversite öğrencilerine saldırısı kınandı
banner238

Lefkoşa (Rum) Üniversitesi’nde geçtiğimiz akşam Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi içim seçim yapılırken maskeli kişilerin salonu basarak öğrencilere saldırması; tüm Rum siyasi dünyası tarafından şiddetle kınandı.

Lefkoşa (Rum) Üniversitesi’nde geçtiğimiz akşam Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi içim seçim yapılırken maskeli kişilerin salonu basarak öğrencilere saldırması; tüm Rum siyasi dünyası tarafından şiddetle kınandı. Manşete çektiği haberini “Genel Kınama” başlığıyla yayımlayan Haravgi, üniversitede yaşanan olayı Rum hükümeti, Meclis, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve öğrenci birliklerinin kınadığını yazdı.

Haberde hükümetin, bahse konu olayı, eşi benzeri görülmemiş, kabul edilemez ve tehlikeli bir fenomen olarak nitelediği belirtildi. Haberlerde ayrıca, Rum polisinin “aşırı sağ-faşist” örgütle bağlantıları olduğu gerekçesiyle 5 kişiyi tutukladığı ifade edildi.

Tutuklananlar arasında bir RMMO subayının bulunduğunu da yazan gazete, bahse konu şahsın evinde ELAM’a ait broşürler tespit edildiğini aktardı. Konuyla ilgili haberlerde, aşırı sağ ELAM örgütünün; yaşanan olaylarla herhangi bir bağlantısı olmadığı açıklaması yaptığı da belirtildi.

Son Güncelleme: 08.12.2011 15:36
Anahtar Kelimeler:
ÜNİVERSİTEöğrenciLefkoşeKonseyiMaskeliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim