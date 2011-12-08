Maskelilerin üniversite öğrencilerine saldırısı kınandı

Lefkoşa (Rum) Üniversitesi’nde geçtiğimiz akşam Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi içim seçim yapılırken maskeli kişilerin salonu basarak öğrencilere saldırması; tüm Rum siyasi dünyası tarafından şiddetle kınandı.

Lefkoşa (Rum) Üniversitesi’nde geçtiğimiz akşam Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi içim seçim yapılırken maskeli kişilerin salonu basarak öğrencilere saldırması; tüm Rum siyasi dünyası tarafından şiddetle kınandı. Manşete çektiği haberini “Genel Kınama” başlığıyla yayımlayan Haravgi, üniversitede yaşanan olayı Rum hükümeti, Meclis, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve öğrenci birliklerinin kınadığını yazdı.

Haberde hükümetin, bahse konu olayı, eşi benzeri görülmemiş, kabul edilemez ve tehlikeli bir fenomen olarak nitelediği belirtildi. Haberlerde ayrıca, Rum polisinin “aşırı sağ-faşist” örgütle bağlantıları olduğu gerekçesiyle 5 kişiyi tutukladığı ifade edildi.

Tutuklananlar arasında bir RMMO subayının bulunduğunu da yazan gazete, bahse konu şahsın evinde ELAM’a ait broşürler tespit edildiğini aktardı. Konuyla ilgili haberlerde, aşırı sağ ELAM örgütünün; yaşanan olaylarla herhangi bir bağlantısı olmadığı açıklaması yaptığı da belirtildi.