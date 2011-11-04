Markulli’nin Mısır temasları

Mısır’a resmi ziyarette bulunan Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin özellikle enerji alanında işbirliğine yönelik temaslarda bulunduğu bildirildi. 4

Mısır’a resmi ziyarette bulunan Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin özellikle enerji alanında işbirliğine yönelik temaslarda bulunduğu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Markulli’nin temasları çerçevesinde Mısır ile Güney Kıbrıs arasında enerji alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini ve bu bağlamdaki beklentilerle AB Dönem Başkanlığı öncesinde Mısır ile başka alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığını yazdı.

Markulli’nin Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Housein Tantawi ile de görüştüğü ve Başkan Dimitris Hristofyas’ın “iki hükümet arasında yapılandırılmış diyalog” başlatılması önerisini ilettiği belirtilen haberde, Mısır Dışişleri Bakanı Mohamed Kamel Amr ile görüşmede de ortak ilgi alanındaki konuların, Kıbrıs ve Filistin sorununun, Arap ülkelerinde yaşanan karmaşanın, Kuzey Kıbrıs’ta kültürel miras konularının ele alındığı ifade edildi.

Gazete, Markulli’nin Arap Birliği Genel Sekreteri Nabil El Arabi, Büyük İmam Ahmed Al-Tayeb, Kıpti Patriği 3. Shenouda, İskenderiye Patriği II. Theodoros ve Mısır ile İskenderiye’deki Rum cemaati ile görüştüğünü de yazdı. (GE/GÜR)