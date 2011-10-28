Markulli’den Commonwealth ülkelerine çağrı

Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rum tarafının sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ne (MEB) yönelik Türk “tepkilerine” ilişkin olarak Güney Kıbrıs’a açıkça destek vermeleri için Commonwealth ülkelerine çağrıda bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rum tarafının sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ne (MEB) yönelik Türk “tepkilerine” ilişkin olarak Güney Kıbrıs’a açıkça destek vermeleri için Commonwealth ülkelerine çağrıda bulundu. Haravgi ve diğer gazetelere göre Markulli, Rum Yönetimi Başkanı’nı temsilen katıldığı Avustralya’daki Perth şehrindeki Commonwelath Zirvesi kapsamında, dün üye ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

Gazete, yapılan resmi açıklamaya dayanarak Markulli’nin toplantıdaki konuşmasında, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin doğalgaz araştırmalarına ilişkin egemenlik haklarına karşı olan Türk “tehditlerini” kınadığını yazdı. Habere göre Markulli, ne bu tür faaliyetlere katlanmalarının, ne de stratejik ve askeri çıkarlara yönelik ilkelere dayalı tezlerden ödün vermelerinin mümkün olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen Markulli, müzakerelerde, şu ana kadar, Türk tarafının tezlerinden ve iki devlet temelinde çözümde ısrar etmesinden dolayı, özlü bir ilerleme ortaya çıkmadığını savundu. Markulli konuşmasında ayrıca, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yönelik Commonwealth’in yıllara dayalı desteğinden dolayı Güney Kıbrıs’ın minnettarlığını dile getirdi.

FLURENCOS Öte yandan Haravgi gazetesine göre, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Efthimios Flurencos, bölgede işbirliği, istikrar, güvenlik ve barış koşullarının şekillenmesi ile Kıbrıs sorununun çözümüne ilgi duyanların, Türkiye’ye yönelmeleri gerektiğini savundu. Flurencos, 28 Ekim “Ohi Günü” münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uluslararası hukuku çiğnediğini iddia etti.

Flurencos ayrıca, “işgal kuvvetlerine, AB ve Kıbrıs Cumhuriyeti karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmeden AB üyelik sürecinin normal bir şekilde gelişmesinin mümkün olmadığı mesajının verilmesi gerektiğini” de savundu. Flurencos, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın; çözüme ilişkin yolu açacak olan gerekli koşulların şekillenmesindeki samimi, onurlu direkt çabalarına özlü ve olumlu bir şekilde yanıt vermesi için Kıbrıs Türk liderliğine de çağrıda bulundu.