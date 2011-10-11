Markulli: “Lübnan’la imzalanan MEB anlaşması konusunda problemler var”

Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında imzalanan “Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlarının Belirlenmesi Anlaşması”yla ilgili birtakım problemler bulunduğunu; bunun Türkiye’nin baskılarından kaynaklanması olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’NİN BASKILARINDAN KAYNAKLANMASI OLASILIĞI OLDUKÇA YÜKSEK” Lefkoşa, 8 Ekim 11 (T.A.K): Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında imzalanan “Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlarının Belirlenmesi Anlaşması”yla ilgili birtakım problemler bulunduğunu; bunun Türkiye’nin baskılarından kaynaklanması olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Markulli, “Kıbrıs’ın deniz bölgesi” içerisindeki hidrokarbon yataklarıyla ilgili birtakım temaslarda bulunmak amacıyla 2 Kasım’da Mısır’a gidecek.

Önümüzdeki hafta ise, Lübnan’dan bir heyetin, Güney Kıbrıs’ın ileri sürülen “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ile ilgili mevzuları görüşmek üzere Güney’e gelmesi bekleniyor. Teknokratların ziyaretinin hemen ardından ise Markulli, Lübnan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Rum radyosunun haberine göre, Lefkoşa Rum Kesimi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Markulli, burada yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin Mısır ile Lübnan’a, Güney Kıbrıs ile imzaladıkları “Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlarının Belirlenmesi Anlaşmalarını” iptal etmeleri için “baskı yaptığı” yönündeki bilgilerin, uzun zaman önce Rum Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisine geldiğini söyledi.

Markulli, Türkiye’nin son 6 aydır bu anlaşmaların iptal edilmesi için çaba gösterdiğini öne sürerken, Mısır ile imzalanan anlaşmada herhangi bir problem bulunmadığını dile getirdi. 2 Kasım’da Mısır’a resmi bir ziyaret düzenleyeceğini ve Mısır Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve tüm siyasi liderlerle temaslarda bulunacağını ifade eden Markulli, Lübnan ile ise, birtakım problemler bulunduğunu kaydetti.

Lübnan ile olan problemlerin, Türkiye’nin baskılarından kaynaklanması olasılığının oldukça yüksek olduğunu öne süren Markulli, bu nedenle Lübnan Dışişleri Bakanı ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşmede, Lübnan’dan bir grup teknokratın Güney Kıbrıs’a gelerek, kendileriyle Münhasır Ekonomik Bölge çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili tüm mevzuları tartışmaları konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. Habere göre Markulli, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında imzalanan “Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlarının Belirlenmesi Anlaşması”nın Lübnan Meclisi’nde henüz onaylanmamış olma sebebinin, “Türk baskılarının” yanı sıra, Lübnan Meclisi’nde uzun zamandır herhangi bir karar alınmamış veya herhangi bir yasanın geçirilmemiş olmasından kaynaklanabileceğini savundu.

Teknokratların gelecek hafta yapması beklendiği ziyaretin ardından, kendisinin de Lübnan’a gideceğini belirten Markulli, Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan halihazırda davet aldığını ve tüm bu mevzuların, aralarında yapacakları görüşmede ele alınacağına inandığını ifade etti. Söz konusu anlaşmanın, Lübnan Meclisi’nde onaylanmaması durumunda, Güney Kıbrıs’ın ileri sürdüğü MEB’ine ilişkin hiçbir faaliyetinin iptal edilmeyeceğini belirten Markulli, anlaşmayı onaylamamanın yalnızca Lübnan’ın aleyhine olacağı yorumunda bulundu.

“TÜRK TEHDİTLERİ GÜNÜN SONUNDA TÜRKİYE’Yİ MAHVEDECEK” “Financial Times” gazetesinde, Türkiye’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne”, gelecek yılın ikinci yarısında devralacağı AB Dönem Başkanlığı göreviyle ilgili tavsiyelerde bulunamayacağı ile ilgili çıkan haberi de yorumlayan Markulli, kendilerinin söylediği şeyin de bu olduğunu ifade etti.

Markulli, “Financial Times” gibi önemli bir gazetenin böyle bir görüş belirtmiş olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirirken, birçok yabancı yetkilinin de bu yönde görüş belirttiğini ve uluslararası basının, özellikle de Avrupa basınının neredeyse tüm haberlerinde, Türkiye aleyhinde ciddi eleştiriler yapıldığını gördüğünü kaydetti.

Markulli, “Türk tehditleri, günün sonunda Türkiye’yi mahvedecektir” iddiasında bulundu.