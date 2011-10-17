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"Liderler bu hafta üçlü görüşmenin ajandasını çıkaracaklar"

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın bu hafta yapacakları iki görüşmeni

"Liderler bu hafta üçlü görüşmenin ajandasını çıkaracaklar"

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın bu hafta yapacakları iki görüşmeni

17 Ekim 2011 Pazartesi 08:58
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın bu hafta yapacakları iki görüşmenin ardından BM’nin Kıbrıs Grubu’nun, New York’taki üçlü görüşmenin ajandasını belirleyeceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın bu hafta yapacakları iki görüşmenin ardından BM’nin Kıbrıs Grubu’nun, New York’taki üçlü görüşmenin ajandasını belirleyeceği iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, liderlerin bu hafta gerçekleştirecekleri iki görüşmeyle, Long Islan’da BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’la yapacakları üçlü zirve öncesindeki turu tamamlamış olacaklarını belirterek, BM’nin Kıbrıs Grubunun bu görüşmelerin ardından, Cuma günü ve hafta sonunda, üçlü zirvenin gündemini belirleyeceklerini ileri sürdü.

Gazete haberinde ayrıca, BM grubunun ortaya koyması muhtemel çeşitli senaryolarda da haberinde söz etti. Öte yandan, Rum Başkanlık Bürosu Müdürü Hristos Hristofidis; üçlü zirvenin ve ne kadar süreceğinin henüz kesinleşmediğini iddia etti. Haravgi gazetesinde yer alan açıklamasında, üçlü zirvenin iki gün mü süreceği ve bunun sürece olası etkilerinin ne olabileceğinin sorulması üzerine Hristofidis; “görüşmenin ve süresinin henüz kesinleşmediğini” ileri sürdü.

Kıbrıs Rum tarafının sürecin değişmesinin söz konusu olamayacağını net bir şekilde ifade ettiğini belirten Hristofidis; “hiçbir tür hakemlik ve yapay takvimin söz konusu olamayacağını” iddia etti. Üçlü zirvede bazı uzlaşı noktalarının “kilitleneceğine” dair iddialar olduğunun hatırlatılması üzerine ise Hristofidis; “Sn Eroğlu birkaç kez müzakerelerin kaldığı yerden devam ettiğini teorik olarak söylemiş olsa da, Kıbrıs sorununun özlü konularında bugüne kadar varılmış uzlaşılardan geri adım atmaktadır” iddiasında bulundu.

Kıbrıs Rum tarafında, Hristofyas’ın patlamadan sorumlu tutulması sebebiyle istifasının ve üçlü zirvenin ertelenmesinin istenmesi konusuna da değinen Hristofidis; üçlü zirvenin ertelenmesinin “mücadeleden kaçtıkları” izlenimini doğuracağını ve Türk propagandasının doğrulanmasının sağlayacağını belirtti.

HRİSTOFYAS İSTİFA ETMEYECEĞİNİ YİNELEDİ Diğer yandan Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas, görevinden istifa etmeyeceğini bir kez daha yineledi. Gazeteye göre Hristofyas, “EKİSİ Emeklileri” tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada; “doğalgaz arama çalışmaları sebebiyle Türkiye’nin tepkilerinin olduğu, ekonomik sorunların bulunduğu ve Mari’deki patlamanın sonuçlarıyla mücadele edildiği bir dönemde istifa etmeyeceğini” yineledi.

Hristofyas; görev süresinin sonuna kadar kalacağını vurguladı.

Son Güncelleme: 17.10.2011 08:58
Anahtar Kelimeler:
RumDervişEroğluDimitrisYönetim
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