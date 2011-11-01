Libya Sağlık Bakanının KKTC temasları Rum basınında

Libya Ulusal Geçiş Konseyi Sağlık Bakanı Abdal Rahman’ın KKTC’yi ziyaret ederek Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi’yle protokol imzalaması Rum basınında da yankı buldu.
Libya Ulusal Geçiş Konseyi Sağlık Bakanı Abdal Rahman’ın KKTC’yi ziyaret ederek Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi’yle protokol imzalaması Rum basınında da yankı buldu.
Simerini gazetesi, “Libya Sahte Devleti Tanıdı” başlığıyla verdiği haberinde, NTV’nin “Libya’nın KKTC’yi fiilen tanıdığına” ilişkin haberine atıfta bulunarak, Rahman’ın KKTC’deki temaslarına değindi. Fileleftheors gazetesi haberi “Libya Bakanı İşgal Bölgelerinde...
Sağlık Konularında Anlaşma İmzaladı” başlığıyla verirken; Haravgi de “İşgal Bölgelerinde Libya’nın ‘Anlaşması’ ” başlığını kullandı.