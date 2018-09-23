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Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti

Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir, Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel'i ziyaret ederek acısını paylaştı.

Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti

Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir, Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel'i ziyaret ederek acısını paylaştı.

23 Eylül 2018 Pazar 17:08
Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti

Çocukları aynı kaderi yaşayan Güzel ve Aydemir, bir araya gelerek  gözyaşı döktü.

Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada,  Leyla Aydemir'in annesiyle aynı acıları yaşadıklarını söyledi.

Acıyı kendilerine yaşatanların idam edilmesini istediklerini ifade  eden Güzel, "Sesim çıkmıyor, buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Çocuğumu böyle  yapanın idam edilmesini istiyorum. Leyla'ya da Sedanur'a da, bu acıyı yaşatan  idam edilsin." diye konuştu.

"ÇANTASI, KALEMİ EVDE, ARKADAŞLARI OKULDA"

Güzel, kızının arkadaşlarının okula gittiğini anımsatarak, "Çocuğumdan  ne istediniz ? Daha 9 yaşında. Çantası, kalemi evde, arkadaşları okulda. Ne  istediniz çocuğumdan?" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.

Leyla Aydemir'in bulunması için sürekli dua ettiğini kızının sonunun  da Leyla gibi olduğunu belirten Güzel, "Sonu Leyla gibi oldu. Leyla için de dua  ediyordum, bir yerden çıksın, gelsin diye, o da süt içiyordu. Allah bunu  yapanların yanına bırakmasın." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR BİR ACI ANNE OLAN ANLAR"

Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4  yaşındaki Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir ise Sedanur'un annesiyle aynı  acıyı paylaştığını dile getirdi.

Aydemir, "Aynı acıyı paylaşıyoruz, bunu yapanların idam edilmesini  istiyoruz. Kim olursa olsun idam istiyoruz. Allah kimseye göstermesin, çok zor  bir acı, anne olan anlar. Söylenecek bir laf yok, sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

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