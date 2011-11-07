Lefkoşe genel hastanesinde yangın çıktı

Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nin üçüncü katında, Kardiyoloji Bölümünde dün yangın çıktığı bildirildi.

Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nin üçüncü katında, Kardiyoloji Bölümünde dün yangın çıktığı bildirildi. Politis gazetesi, saat 13.00 civarında doktorların ofisinde çıkan yangına, itfaiye teşkilatının müdahalede bulunduğunu belirtti.

Yangında hastaların hayatının tehlikeye girmediğini belirten gazete, duman ve diğer önlemler gereği hastanenin üçüncü katının boşaltıldığını ve hastaların başka bölümlere aktarıldığını yazdı. Simerini de yangının, elektrik kontağından çıkmış olabileceğini belirtti.

DEPREM TATBİKATI Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Atina Üniversitesi ile Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın geçtiğimiz hafta deprem tatbikatı yaptığını yazdı. Habere göre tatbikata doktor ve hasta bakıcılar/hemşireler de katıldı.