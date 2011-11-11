Lefkoşa Surlariçi’nde fuhuş çetesi çökertildi

Rum polisinin dün Lefkoşa Surlariçi’nde düzenlediği bir operasyonla, Avrupalı kadınları pazarlayan bir fuhuş çetesini çökerttiği bildirildi.

Rum polisinin dün Lefkoşa Surlariçi’nde düzenlediği bir operasyonla, Avrupalı kadınları pazarlayan bir fuhuş çetesini çökerttiği bildirildi. Fileleftheros gazetesi, düzenlenen operasyonda içlerinde 2 Rum’un da bulunduğu 10 kişinin tutuklandığını ve bu kişilerin mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 8’er günlük gözaltı kararı verildiğini yazdı.

BET OFİS KUNDAKLANDI Gazete, bir diğer haberinde de Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir bet ofisin, kimliği belirsiz şahıslarca dün sabaha karşı kundaklandığını yazdı. Haberde, kundaklanan bet ofiste ciddi maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

TEDAVÜLE SÜRÜLMEMİŞ SAHTE PARA Aynı gazetenin bir başka haberine göre ise, bir ihbarı değerlendiren polis, Lefkoşa’daki bir evde tedavüle sürülmemiş 400 bin Euro sahte para ele geçirdi. Haberde, sahte parların Güney Kıbrıs’a Lübnan’dan getirildiğinin tespit edildiği ve olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.