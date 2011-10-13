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Kuyu boş çıkarsa battı

IMF, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulma derdine düşen Rum Kesimi'ni uyardı...

Kuyu boş çıkarsa battı

IMF, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulma derdine düşen Rum Kesimi'ni uyardı...

13 Ekim 2011 Perşembe 09:04
Kuyu boş çıkarsa battı
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IMF, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulma derdine düşen Rum Kesimi'ni uyardı. Güney Kıbrıs'ın dış piyasalardan borçlanamadığını bildiren IMF, derhal kemer sıkacak adımlar atılmasını istedi.

Tıpkı Yunanistan gibi mali kriz içinde bulunan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne Uluslararası Para Fonu'ndan uyarı geldi. İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz'de petrol bulma derdine düşen ve bu şekilde mali krizden kurtulmayı umut eden Rum Kesimi'nin ekonomisi kırmızı alarm veriyor. Sabah'ın haberine göre Güney Kıbrıs ekonomisinin güçlü bir ters rüzgarla karşı karşıya olduğunu açıklayan IMF, Rum Kesimi'nin ekonomisinin sürmesi muhtemel önemli aşağı yönlü riskleri barındırdığını bildirdi.

Güney Kıbrıs'ın dış piyasalardan borçlanamadığını ifade eden IMF Avrupa Bölümü Direktör Yardımcısı Erik Jan de Vrijer, "Güney Kıbrıs'ın şu an içinde bulunduğu mali durumun oldukça ciddi bir sorun teşkil ettiğini düşünüyoruz. Rum Kesimi, sermaye piyasalarına ulaşımını kaybetti ve bu durum bankacılık sektöründe ciddi riskler yaratıyor. Güney Kıbrıs'ın mali durumu, güçlü bir politika yanıtı gerektiriyor" dedi.

2012 SIKINTILI OLACAK

Erik Jan de Vrijer, Euro Bölgesi'ndeki mali krizden kendi başlarına çıkamayarak kurtarma yardımı almak zorunda kalan Yunanistan, İrlanda ve Portekiz'in ardından Güney Kıbrıs'ın da aynı yola başvurmak zorunda kalacağı yönündeki iddiaları da yanıtladı. Jan de Vrijer, "Güney Kıbrıs'ın öncelikli olarak düşünmesi gereken şey, işler daha da kötüye gitmeden önce kararlı adımlar atmak" diye konuştu. 2012 yılında Rum ekonomisinin daralacağını belirten Jan de Vrijer, bütçe açığını azaltmak için harcamalarda kesinti önlemlerine başvurulması gerektiğini söyledi.

RUM KESİMİ KURTULUŞU KUMARHANEDE ARIYOR

Ekonomik kriz yaşayan Güney Kıbrıs Rum yönetimi, bir dönem şiddetle karşı çıktığı kumarhaneleri şimdi kurtuluşu olarak görüyor. Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas'ın, "Ben iktidarda olduğum sürece kumarhanelerin açılmasına izin vermeyeceğim" açıklamasına karşın, Kıbrıs Rum kesiminde kumarhanelerin açılması için Rum Maliye Bakanlığı tarafından yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.

Maliye Bakanı Kikis Kazamias, devlet hazinesine yapacağı katkılardan dolayı kumarhanelerin açılması için yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı. Önceki gün, Meclis Ticaret Komitesi'nin toplantısında konuşan Kazamias, hükümetin söz konusu yasa tasarısını yakında Meclis'e sunacağını bildirdi.

Son Güncelleme: 13.10.2011 09:04
Anahtar Kelimeler:
RumPetrolDoğalgazAkdenizImf
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