Kovulan Hostes Zuhal Şengül'ün Video Klibi Nefes Kesti

Cesur pozlar verdiği için işinden olan hostes Zuhal Şengül'ün oynadığı video klibi gündeme bomba gibi düştü. İşte THY'den kovulan hostes Zuhal Şengül'ün nefes kesen videosu...



Verdiği pozlar nedeniyle THY'den kovulduğu iddia edilen hostesin videosu ortaya çıktı. 2009 yılından beri Türk Hava Yolları’nda çalışan Zuhal Şengül’ün fotomodellik yaptığı için Türk Hava Yolları’ndan çıkarıldığı iddiası dün akşam gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili olarak THY yetkilileri Zuhal Şengül’ün işten çıkarılma nedeninin ‘performans düşüklüğü ve verimsizlik’ olduğunu söyledi. THY tarafından Zuhal Şengül’ün işine 3 ay önce son verdiği bildirildi.



Airporthaber sitesindeki iddiaya göre ise Son olarak İtalya’da Linerva Dergisi’ne kapak olan Zuhal Şengül, kabin memurluğu ile birlikte modellik de yapmak isteyince işten çıkarıldı. THY bir süre önce sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili olarak çalışanların dikkatli olması ve uygunsuz içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında idari soruşturma başlatacağını duyurmuştu.



İŞTE O VİDEO

