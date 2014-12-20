Korkunç Ders!



Antalya'da öğrencilere izletilen kan dondurucu cenaze töreni!



Antalya’da bir lisede din kültürü dersi öğretmeni, farklı dinlerde cenaze törenlerini anlattığı derste öğrencilere Budistlerin cenaze törenini izletti. Akbabaların cesetleri parçalayarak yediği görüntülerin yer aldığı belgeseli izleyen öğrenciler şoka girdi. Habertürk'ün haberine göre, velilerin de tepki gösterdiği dersle ilgili, okul müdürü öğretmeni uyardı: “Her dersi görüntü ile desteklemek zorunda değilsin”



Antalya’da 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Din Kültürü Öğretmeni A.B., ölümden sonra yaşam ve farklı dinlerde ve kültürlerde cenaze törenlerini anlattığı derste öğrencilere, Budistlerin cenaze törenini konu alan bir belgesel film izletti.



Budist rahiplerin çıplak insan cesetlerini parçalara ayırarak akbabalar için hazırlanan araziye bıraktığı ve akbabaların cesetleri yediği görüntülerin yer aldığı sahneler öğrencileri şoke etti. İzledikleri görüntüler rüyalarına giren öğrenciler, öğretmeni okul müdürüne şikâyet etti.



VELİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuklarından olayı öğrenen ve kendileri de belgeseli izleyen veliler de öğretmene tepki gösterdi. Belgesel filmi izlerken kendisinin bile dehşete kapıldığını söyleyen bir veli, “Daha ceset bile görmemiş 14- 15 yaşındaki çocuklara çıplak ve çürümüş insan cesetleri izletilir mi?



Üstelik videoda cesetler parçalanarak akbabalara yediriliyor. Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Gece yalnız uyumaya korkuyorlar” dedi.



OKUL MÜDÜRÜ UYARDI

Okul müdürü ise öğrencilerin şikâyeti ve velilerin tepkisi üzerine din kültürü öğretmeni A.B.’yi “Çocuklara böyle şeyler izlettirme, her dersi görüntüyle desteklemek zorunda değilsin” diyerek uyardı.



7. YÜZYILDAN BERİ YAPILIYOR

Tibet’te yaşayan Budistler, ruhun göğe ulaşacağı inancıyla yaşamını yitiren kişilerin cesetlerini akbabalara yediriyor. 7. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen cenaze töreninde, ölüler etrafı taşlarla çevrili bir alana, çıplak olarak bırakılıyor. Ceset daha sonra Budist rahipler tarafından palalarla parçalara ayrılıyor. Ardından yüzlerce akbaba, cesedin üzerine üşüşüyor. Kuşların yediği insanın ruhunun, bu kuşlarla birlikte göklerdeki anaya ulaşacağına inanılıyor. Cenaze töreninin ardından ölülerin yakınları, cesetleri parçalayıp akbabalara yediren rahiplere minnettarlıklarını sunuyor