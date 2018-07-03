banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96773
ALTIN
184.263
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.0647
EURO
5.3613
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço: 58 Kaza,12 Yaralı…
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço:...
banner282

Köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler

Hakkari'nin Zap Suyu kenarında iki gözü oyulmuş bir köpek bulundu. Güvenlik korucusu tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverleri harekete geçirirken, tedaviye cevap vermeyen köpeğin öldüğü öğrenildi.

Köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler

Hakkari'nin Zap Suyu kenarında iki gözü oyulmuş bir köpek bulundu. Güvenlik korucusu tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverleri harekete geçirirken, tedaviye cevap vermeyen köpeğin öldüğü öğrenildi.

03 Temmuz 2018 Salı 08:58
Köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki taş ocağı yakınından geçen Zap Suyu kenarında yaralı köpek bulundu.

Bölgede görevli güvenlik korucusunun bulduğu köpeğin fotoğraf ve videosu sosyal medyadan paylaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz inceleme başlattıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar da olayı polislerin kendilerine haberverdiğini söyledi.

Bunun üzerine ekiplerle olay yerine gittiklerini anlatan Kanar, şöyle konuştu:

"Orada bahsedilen köpeği aradık. Bir süre sonra köpeği bir taşın altında bulduk. Köpeği oradan alarak belediye veteriner kliniğine getirdik. Köpeğin iki gözü çıkartılmıştı. Burada gerekli tetkikleri uyguladığımız köpek tedaviye cevap vermeyerek telef oldu. Ardından köpeği uygun bir yerde gömdük."

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Temmuz günlük burç yorumunuz
2 Temmuz günlük burç yorumunuz
Hatay’da iki kafalı bebek dünyaya geldi
Hatay’da iki kafalı bebek dünyaya geldi
Evlerimiz de zehir deposu
Evlerimiz de zehir deposu
Yarın gece Kadir Gecesi...
Yarın gece Kadir Gecesi...
Tütünsüz Dünya Günü Kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” Sürüşü
Tütünsüz Dünya Günü Kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” Sürüşü
Karın ağrısıyla gitti, hasta da doktor da gözlerine inanamadı!
Karın ağrısıyla gitti, hasta da doktor da gözlerine inanamadı!
'Meslek hayatımda ilk!' Rahminden öyle bir şey çıktı ki...
'Meslek hayatımda ilk!' Rahminden öyle bir şey çıktı ki...
Avustralyalı bilim insanlarından obeziteyi azaltacak öneri
Avustralyalı bilim insanlarından obeziteyi azaltacak öneri
22 Mayıs günlük burç yorumunuz
22 Mayıs günlük burç yorumunuz
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim