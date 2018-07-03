Köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki taş ocağı yakınından geçen Zap Suyu kenarında yaralı köpek bulundu.

Bölgede görevli güvenlik korucusunun bulduğu köpeğin fotoğraf ve videosu sosyal medyadan paylaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz inceleme başlattıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar da olayı polislerin kendilerine haberverdiğini söyledi.

Bunun üzerine ekiplerle olay yerine gittiklerini anlatan Kanar, şöyle konuştu:

"Orada bahsedilen köpeği aradık. Bir süre sonra köpeği bir taşın altında bulduk. Köpeği oradan alarak belediye veteriner kliniğine getirdik. Köpeğin iki gözü çıkartılmıştı. Burada gerekli tetkikleri uyguladığımız köpek tedaviye cevap vermeyerek telef oldu. Ardından köpeği uygun bir yerde gömdük."