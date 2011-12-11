Kongreye Gidecek!

Rum basını, Güney Kıbrıs'ın Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla liderlerin Ocak ayında yapacakları üçlü görüşmede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un bu zirve sonrasında düzenlemeyi planladığı uluslar arası konferansa "eşek gibi gitmek zorunda kalacağını" yazdı. BM'nin hedefinin, Ocak’taki üçlü görüşmede, görüşmenin ardından Kıbrıs sorununda uluslararası konferans çağrılmasını “kilitleme”’ olduğuna işaret eden Rum Mahi gazetesi, Rum tarafının uluslararası konferansa “eşek gibi” gitmek zorunda kalacağı yorumunu yaptı.

Gazete, BM Genel Sekreteri Ban'ın, Kıbrıs sorununda bir sonraki aşamaya, yani uluslararası konferansa geçebilmek için görüş birliklerine varılmasını hedeflediğine işaret eden gazete, müzakereler alanındaki her şeyin bu hedefi imkânsız hale getirmesine ve Türk tarafının tamamen retçi olmasına karşın BM'nin uluslar arası konferansa giderek sorunu çözmek amacında olduğunu aktardı.

Gazete bu iddiaların gerçekleşmesine farklı senaryolarla yaklaştı. Bu senaryolara göre,üçlü görüşme sırasında ilerleme kaydedilirse Ban, iki müzakereciden Şubat veya Mart ayında uluslararası konferansa gelmelerini isteyecek.

Greentree’de tatmin edici ilerleme kaydedilemezse, birkaç hafta daha Kıbrıs’ta müzakerelere devam etmelerini veya prosedürü; ya çok taraflı görüşmeye götürerek oyunun sonunu veya çıkmaz ilan edilerek, çabanın sonunun ilanı için geri gelmelerini isteyecek.